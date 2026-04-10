Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

10.4.2026 08:30 ・ Päivitetty: 10.4.2026 08:30

Li Anderssonille uusi pesti – aloittaa johtajana

Nora Vilva

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on aloittanut toisena johtajana uudessa For The People (FTP) -ajatuspajassa.

Demokraatti

Demokraatti

Eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen (ELA) kytkeytyvä ajatuspaja haluaa ruokkia vuoropuhelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoista sekä muodostaa niihin liittyviä uusia edistyksellisiä politiikka-aloitteita.

Ajatuspajan toimintaan kuuluu niin julkaisuja, keskustelutilaisuuksien ja konferenssien järjestämistä kuin erilaisia koulutuksia.

– Uudet ja parhaat ideat yhteiskunnassa eivät synny parlamenteissa. Oikeastaan päinvastoin – tällä hetkellä monilla tuntuu olevan pallo hukassa tulevaisuuden suhteen. Uuden suunnan ja toiminnan kannalta tarvitsemme uusia yhteyksiä eri alojen kirkkaimpien ajattelijoiden, kansalaisliikkeiden ja politiikan toimijoiden välillä. Tästä kertoo myös Käänne-festivaalin suuri suosio Suomessa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU