Li Anderssonille uusi pesti – aloittaa johtajana

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on aloittanut toisena johtajana uudessa For The People (FTP) -ajatuspajassa.

Eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen (ELA) kytkeytyvä ajatuspaja haluaa ruokkia vuoropuhelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoista sekä muodostaa niihin liittyviä uusia edistyksellisiä politiikka-aloitteita.

Ajatuspajan toimintaan kuuluu niin julkaisuja, keskustelutilaisuuksien ja konferenssien järjestämistä kuin erilaisia koulutuksia.

– Uudet ja parhaat ideat yhteiskunnassa eivät synny parlamenteissa. Oikeastaan päinvastoin – tällä hetkellä monilla tuntuu olevan pallo hukassa tulevaisuuden suhteen. Uuden suunnan ja toiminnan kannalta tarvitsemme uusia yhteyksiä eri alojen kirkkaimpien ajattelijoiden, kansalaisliikkeiden ja politiikan toimijoiden välillä. Tästä kertoo myös Käänne-festivaalin suuri suosio Suomessa, Andersson sanoo tiedotteessa.