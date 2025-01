Li Anderssonin uusi festivaali starttasi näkyvästi – yllätysvieraana Sanna Marin

Helsingissä järjestetään tänä viikonloppuna uudenlainen politiikan ja taiteen festivaali Käänne. Festivaalin taustalla on europarlamentaarikko Li Andersson (vas.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään festivaalilla oli puhumassa entinen pääministeri Sanna Marin (sd.). Hän osallistui englanninkieliseen keskustelupaneeliin, joka käsitteli työviikon lyhentämistä. Paneelin englanninkielinen nimi on Why We Need a Shorter Working Week (suom. Vähemmän työaikaa).

Tällä hetkellä Marin työskentelee Tony Blair Instituten strategisena neuvonantajana.

Marinin kanssa keskustelemassa ovat brittiläinen Will Stronge, joka työskentelee Britanniassa Autonomy Institute -nimisessä ajatuspajassa, ja asiantuntija Samuli Sinisalo Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä.

Sanna Marin sanoi alustuspuheenvuorossaan, että hän halusi ehdottomasti olla mukana festivaalilla.

- Uskon, että tarvitsemme tällaisia festivaaleja. Kansalaisyhteiskunnan demokraattisia liveareenoja, jossa voimme keskustella aiheista, joita ei muuten käsiteltäisi. — Haluan onnitella sinua tämän areenan luomisesta, Marin totesi.

Marin on aiemmin puhunut lyhyemmän työviikon puolesta.

- Me haluamme, että työntekijöillä on oikeus aitoon vapaa-aikaan ilman painetta olla joka hetki työantajan tavoitettavissa, Marin muun muassa totesi SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa kaksi vuotta sitten.

”Unelmana ja suunnitelmana jo pidempään”

KÄÄNNE-FESTIVAALIN nettisivuilla kerrotaan, että tapahtuma haluaa luoda ”oikeistopolitiikan kurjistamalle Suomelle” uuden suunnan. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, ja se järjestetään Kulttuuritehdas Korjaamossa.

- Tällainen tapahtuma on ollut minulla unelmana ja suunnitelmana jo pidempään, ja kokemukseni eurovaaleista vain vahvisti käsitystäni tällaisen tarpeesta. Suomessa on valtava määrä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista taustoista, joita yhdistää huoli ja ahdistus siitä, mihin tämä maa ja maailma on menossa, Andersson kirjoitti lauantaina Instagram-tilillään.

Viime vuoden lopussa Andersson kertoi, että tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen ihmisiä ja liikkeitä, jotka haluavat toimia vastavoimana näköalattomalle ja eriarvoisuutta kasvattavalle politiikalle.

- Henkilökohtaisesti tämä tulee olemaan tärkein poliittinen projektini Suomessa tulevien vuosien aikana, totesi Andersson tiedotustilaisuudessa tällöin.

Hän käyttää festivaalin rahoittamiseen europarlamentaarikon viestintäbudjettinsa.

Frida Ahonen / STT