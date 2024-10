Libanonin pääministeri: ”Tämä ei ole enää hyväksyttävää” – YK:n vaadittava välitöntä tulitaukoa Israelin ja Hizbollahin välille

Mikati sanoi Libanonin olevan sitoutunut turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1701. Päätöslauselmassa muun muassa vaaditaan, että Etelä-Libanonin alueella ainoat aseelliset joukot olisivat YK:n rauhanturvaajia ja Libanonin asevoimien joukkoja.

Mikatin mukaan Israelin torstaina tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli noin 140 ihmistä, kertoo al-Jazeera.

- Kaikki olivat siviilejä. Tämä ei ole enää hyväksyttävää. Missä on ihmisyys? Missä todellisuudessa me elämme? Mikati sanoi.

Libanonissa on kuollut noin vuoden kestäneessä konfliktissa yli 2 100 ihmistä ja yli miljoona libanonilaista on joutunut pakenemaan sotatoimia, kertovat libanonilaisviranomaiset. Valtaosa Libanonin kuolonuhreista on parin viime viikon ajalta.