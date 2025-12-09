Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.12.2025 09:21 ・ Päivitetty: 9.12.2025 09:21

Liettuaan julistettiin hätätila Valko-Venäjän häirinnän ja hybridiuhkien takia

Liettuan asevoimat / arkistokuvaa
Liettualainen sotilas Vilnassa tarkistamassa rakennuksia.

Liettua on julistanut tänään kansallisen hätätilan. Syynä ovat havainnot salakuljetuksessa käytetyistä ilmapalloista Valko-Venäjältä, kertoo Liettuan hallitus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan mahdollisimman vähän ihmisten elämään, hallitus sanoo.

Pyrkimyksenä on paremmin vastata hybridiuhkaan Valko-Venäjän puolelta ja mahdollistaa koordinaatio eri toimijoiden välillä Liettuassa.

Liettuan pääministeri Inga Ruginiene sanoi viime viikolla, että hätätilan julistaminen tekisi salakuljettajien kuumailmapallolentoja estävien yhteisten ryhmien työn helpommaksi.

Viranomaisten mukaan ilmapallot ovat uhka Liettuan turvallisuudelle sekä maan asukkaiden elämälle, terveydelle ja ympäristölle.

Vilnan lentoaseman ilmatila jouduttiin sulkemaan viime viikolla ja tätä ennenkin jo useita kertoja viime kuukausina vastaavien ilmapallohavaintojen vuoksi.

- On selvää, että hätätila julistetaan paitsi siviili-ilmailun häiriintymisen myös kansallisten turvallisuusetujen vuoksi sekä tarpeesta tiivistää instituutioiden välistä koordinaatiota, sanoi sisäministeri Vladislav Kondratovic hallituksen kokouksessa.

Lisää aiheesta

Vilnan lentokentän ilmatila suljettiin taas – Liettua ja Valko-Venäjä sanasodassa hybridihäirinnästä
Ikävä naapuri lähellä, ystävät kaukana: Liettuassa epäillään Naton auttamisnopeutta

Kondratovic nimitettiin johtamaan hätätilaa, jonka toimia hän sanoi kohdistettavan rajatusti laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten välttämiseksi.

VILNAN lentoasemayhtiön mukaan marraskuussa ilmatila suljettiin yhteensä seitsemän kertaa tämän takia, mikä vaikutti yhteensä 128 lentoon ja yli 17 000 matkustajaan.

Sisäministeriö totesi, että hätätilan julistamatta jättäminen olisi voinut haitata turvallisuutta ja vakautta sekä heikentää yleisön luottamusta valtion instituutioihin.

Hätätilatoimien toteuttamiseksi voidaan tarvita lisäbudjettia, jonka suuruus selviää vasta toimien alettua.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

4.12.2025 06:55

Vilnan lentokentän ilmatila suljettiin taas – Liettua ja Valko-Venäjä sanasodassa hybridihäirinnästä

Ulkomaat

12.10.2025 13:00

Ikävä naapuri lähellä, ystävät kaukana: Liettuassa epäillään Naton auttamisnopeutta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU