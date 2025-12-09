Liettuaan julistettiin hätätila Valko-Venäjän häirinnän ja hybridiuhkien takia

Liettua on julistanut tänään kansallisen hätätilan. Syynä ovat havainnot salakuljetuksessa käytetyistä ilmapalloista Valko-Venäjältä, kertoo Liettuan hallitus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan mahdollisimman vähän ihmisten elämään, hallitus sanoo.

Pyrkimyksenä on paremmin vastata hybridiuhkaan Valko-Venäjän puolelta ja mahdollistaa koordinaatio eri toimijoiden välillä Liettuassa.

Liettuan pääministeri Inga Ruginiene sanoi viime viikolla, että hätätilan julistaminen tekisi salakuljettajien kuumailmapallolentoja estävien yhteisten ryhmien työn helpommaksi.

Viranomaisten mukaan ilmapallot ovat uhka Liettuan turvallisuudelle sekä maan asukkaiden elämälle, terveydelle ja ympäristölle.

Vilnan lentoaseman ilmatila jouduttiin sulkemaan viime viikolla ja tätä ennenkin jo useita kertoja viime kuukausina vastaavien ilmapallohavaintojen vuoksi.

Kondratovic nimitettiin johtamaan hätätilaa, jonka toimia hän sanoi kohdistettavan rajatusti laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten välttämiseksi.

VILNAN lentoasemayhtiön mukaan marraskuussa ilmatila suljettiin yhteensä seitsemän kertaa tämän takia, mikä vaikutti yhteensä 128 lentoon ja yli 17 000 matkustajaan.

Sisäministeriö totesi, että hätätilan julistamatta jättäminen olisi voinut haitata turvallisuutta ja vakautta sekä heikentää yleisön luottamusta valtion instituutioihin.

Hätätilatoimien toteuttamiseksi voidaan tarvita lisäbudjettia, jonka suuruus selviää vasta toimien alettua.