Vilnan lentokentän ilmatila suljettiin taas – Liettua ja Valko-Venäjä sanasodassa hybridihäirinnästä

Liettuassa Vilnan lentoaseman ilmatila suljettiin torstain vastaisena yönä jälleen kahteen otteeseen, lentoasemaa pyörittävä yhtiö tiedottaa muun muassa Facebook-sivuillaan. Liettuan hallitus harkitsee hätätilan julistamista jatkuvan häirinnän takia, josta se syyttää Valko-Venäjää.

Syynä olivat havainnot salakuljetuksessa käytetyistä ilmapalloista. Ilmatila suljettiin ensiksi noin puoli yhdeltätoista illalla keskiviikkona ja avattiin hieman ennen yhtä torstain puolella.

Lentojen jatkuminen jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä ilmatila suljettiin pian taas uudelleen ilmapallohavaintojen vuoksi ja avattiin puoli kolmelta aamulla.

Monet lennot myöhästyivät useilla tunneilla, käy ilmi lentokentän sivuilta.

Lentoasemayhtiö syyttää tiedonannoissaan suoraan Valko-Venäjää hybridihyökkäyksestä Liettuaa vastaan. Asiasta kertoi Suomessa ensiksi Helsingin Sanomat.

VILNAN lentoaseman ilmatila on jouduttu sulkemaan jo useita kertoja viime kuukausina vastaavien ilmapallohavaintojen vuoksi.

Lentoasemayhtiön mukaan marraskuussa ilmatila suljettiin yhteensä seitsemän kertaa tämän takia, mikä vaikutti yhteensä 128 lentoon ja yli 17 000 matkustajaan.