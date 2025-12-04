Ulkomaat
4.12.2025 06:55 ・ Päivitetty: 4.12.2025 06:55
Vilnan lentokentän ilmatila suljettiin taas – Liettua ja Valko-Venäjä sanasodassa hybridihäirinnästä
Liettuassa Vilnan lentoaseman ilmatila suljettiin torstain vastaisena yönä jälleen kahteen otteeseen, lentoasemaa pyörittävä yhtiö tiedottaa muun muassa Facebook-sivuillaan. Liettuan hallitus harkitsee hätätilan julistamista jatkuvan häirinnän takia, josta se syyttää Valko-Venäjää.
Syynä olivat havainnot salakuljetuksessa käytetyistä ilmapalloista. Ilmatila suljettiin ensiksi noin puoli yhdeltätoista illalla keskiviikkona ja avattiin hieman ennen yhtä torstain puolella.
Lentojen jatkuminen jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä ilmatila suljettiin pian taas uudelleen ilmapallohavaintojen vuoksi ja avattiin puoli kolmelta aamulla.
Monet lennot myöhästyivät useilla tunneilla, käy ilmi lentokentän sivuilta.
Lentoasemayhtiö syyttää tiedonannoissaan suoraan Valko-Venäjää hybridihyökkäyksestä Liettuaa vastaan. Asiasta kertoi Suomessa ensiksi Helsingin Sanomat.
VILNAN lentoaseman ilmatila on jouduttu sulkemaan jo useita kertoja viime kuukausina vastaavien ilmapallohavaintojen vuoksi.
Lentoasemayhtiön mukaan marraskuussa ilmatila suljettiin yhteensä seitsemän kertaa tämän takia, mikä vaikutti yhteensä 128 lentoon ja yli 17 000 matkustajaan.
Vaikutusten piirissä oli noin 5 prosenttia kaikista Vilnan lentoaseman kautta matkustaneista marraskuussa.
Havainnoissa on kyse sääpallon tyyppisistä ilmapalloista, joita seudun salakuljettajat ovat käyttäneet jo pitkään erityisesti laittomaan tupakan kuljettamiseen, kertoi BBC lokakuussa.
LIETTUA ja Valko-Venäjä ovat käyneet asiasta diplomaattista sanasotaa. Myös Valko-Venäjä on syyttänyt Liettuaa ilmatilaloukkauksista drooneilla, kertoi uutistoimisto Reuters aiemmin tällä viikolla.
Liettuan hallitus harkitsee hätätilan julistamista tilanteen takia, kertoi maan sisäministeri Vladislav Kondratovic uutistoimisto BNS:n mukaan keskiviikkona.
Liettua harkitsee myös sitä, että EU:n rajavalvontavirasto Frontexiltä pyydettäisiin apua.
Liettuan sisäministeriön mukaan kuluvana vuonna Liettuan ilmatilaan on tunkeutunut noin 600 salakuljetusilmapalloa ja noin 200 droonia.
