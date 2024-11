Liian moni mies sietää naisten “kurittamista” – mitä asenteille pitäisi tehdä?

Suomi on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna monessa asiassa tasa-arvon suhteen hyvällä tasolla, mutta tehtävää riittää vielä. Vaikka moni asia onkin meillä hyvin, on huolestuttavaa ja surullista, että tutkimusten mukaan maamme on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Eetu Ojaniemi Pohjanmaan SDP piirihallituksen jäsen, Seinäjoki

Tutkimukset osoittavat, että joka kolmas nainen maassamme on parisuhteessaan kokenut fyysistä väkivaltaa, sen uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa.

Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan Suomessa 90 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin ja 84 prosenttia on sillä kannalla, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta.

Siltikin liian moni miehistä tuntuu suhtautuvan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan jossain määrin hyväksyvästi. On huolestuttavaa huomata, että tutkimuksen mukaan joka neljäs alle 35-vuotiaista miehistä uskoo, että nainen voisi jotenkin ansaita väkivallan käytöksellään, ulkonäöllään tai pukeutumisellaan. Saman tutkimuksen mukaan 22 prosenttia 18-24-vuotiaista miehistä kertoo mielipiteeksensä sen, että joskus on välttämätöntä käyttää väkivaltaa tullakseen kunnioitetuksi.

JOS joku kokee väkivallan oikeutetuksi keinoksi oman itsetuntonsa kohentamiseksi, herää kysymyksiä siitä millaiset kyvyt omien tunteiden käsittelyyn ovat, millaisia asenteita sekä toimintamalleja on opittu ja miten näitä pystytään muuttamaan. Miten kohtelemme toisiamme, millaisia asioita arvostamme ja mikä on tällaisten ihmisten itsetunnon taso?

Väkivalta on yksiselitteisesti väärin ja sen ehkäisemiseksi on kaikin keinoin tehtävä vielä enemmän työtä. Avustusjärjestöt ja tukipalvelut ovat osaltaan tärkeässä roolissa väkivaltaan puuttumisessa, eikä näiden rahoituksesta tulisi leikata. Väkivallan uhrit tarvitsevat apua ja tukea, mutta myös tekijät tulee saada palveluiden piiriin.

Tällaiselle iljettävälle viestille tulee näyttää vastavoima.

YMPÄRÖIVÄLLÄ maailmalla on vaikutuksensa. Tällä hetkellä yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi eli Yhdysvaltain presidentiksi valittiin mies, jonka tiedetään laukoneen naisia alentavia kommentteja. Ne ovat viitanneet siihen, että hän vaikutusvaltaisena julkkismiehenä on voinut mielestään kohdella ja kopeloida naisia siten kuin häntä on huvittanut.

Ikävää on se, että vaikka varmasti iso osa ihmisistä kokee tällaiset kommentit ja asenteet iljettäviksi ja pöyristyttäviksi, saattavat tällaiset toteamukset toimia myös väärällä tavalla voimaannuttavana viestinä joillekin. Jotkut miehet saattavat kokea tällaisen viestin merkkinä siitä, että miehenä voit tehdä naiselle mitä haluat ja koska haluat. Tällaiselle iljettävälle viestille tulee näyttää vastavoima. Näyttää, että tämä on väärin ja päävastuu tästä on meillä kaikilla miehillä.

Väkivalta ei ole missään muodossa koskaan oikein, kohdistui se mihin sukupuoleen tahansa.

Kirjoittaja on Tehyn pääluottamusmies ja Pohjanmaan Sosialidemokraattien piirihallituksen jäsen Seinäjoelta.