Liitot: Näin paljon asiakkaat häiriköivät kaupoissa myyjille – etenkin nuorille

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n mukaan etenkin nuoret työntekijät saavat kaupoissa liian usein riesakseen häiriköiviä tai kyykyttäviä asiakkaita. Demokraatti Demokraatti

Liitot haluavat uudella Ollaan ihmisiksi -kampanjalla herätellä asiakkaita miettimään omaa käytöstään asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämiseksi. Erityistä huolta liitot kantavat nuorten työntekijöiden kohtaamasta häirinnästä.

Kaupan liiton kyselyn mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisista on joutunut todistamaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa muiden asiakkaiden häiriköintiä. Liittojen tiedotteessa muistutetaan, että jokainen kaupassa kävijä voi vaikuttaa hyvään kohtaamiseen.

Ollaan ihmisiksi -kampanjan viesti on selkeä: kaupan alan työntekijöiden tulee saada tehdä työtään ilman uhkailua, epäasiallista kohtelua tai muuta häiritsevää käytöstä. Jokainen asiakaskohtaaminen rakentuu turvalliselle ja arvostavalle vuorovaikutukselle.

Joulukaupan kiireiseen aikaan ajoittuva kampanja pyrkii muistuttamaan asiakkaita siitä, että asiakaspalvelijakin on aina ihminen – jonkun lapsi, puoliso, ystävä, läheinen.

– Kohteliaisuus ja kunnioittava käytös asiakaspalvelijoita kohtaan kiireessäkin auttavat luomaan hyvää henkeä hektiseen kauteen. Ostoksille kannattaa lähteä ennen kaikkea joulumielen kanssa, muistuttaa Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Anniina Ulvila tiedotteessa.

VAIKKA häirintä voi koskettaa ketä tahansa, liitot kantavat erityistä huolta nuorten työntekijöiden kohtaamasta häirinnästä.

– Kauppa on elinkeinoelämän suurin nuorten työllistäjä, ja nuoret ovatkin kaupassa usein ensimmäisessä työpaikassaan, jolloin he ovat tavallista haavoittuvammassa asemassa häirinnän kohtaamisessa. Erityisesti nuoret saattavat kohdata häirintää asiakkaiden taholta myös somekanavilla, kertoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Häirintäkokemukset ovat omiaan heikentämään työmotivaatiota ja intoa jäädä asiakaspalvelualalle. Epäasiallisuuksien kohtaaminen voi tiedotteen mukaan myös vaikuttaa merkittävästi ammatillisen itsetunnon kehittymiseen uran varhaisessa vaiheessa, millä voi olla vakavia vaikutuksia pitkälle työuraan.

ASIAKKAIDEN havainnot toisten asiakkaiden häiriköinnistä ovat jonkin verran vähentyneet vuodesta 2022, mutta ovat edelleen huonommalla tolalla kuin vuonna 2017. Eniten häiriötilanteita kohdataan juuri kaupassa, ja valtaosa häiriköinnistä kohdistuu henkilökuntaan.

Alle 35-vuotiaat näyttävät tunnistavan epäasiallisen käytöksen iäkkäämpiä herkemmin. Alle 35-vuotiaista peräti 60 prosenttia on ollut asiakaspalvelutilanteissa, joissa muut asiakkaat ovat aiheuttaneet häiriöitä. Vähintään 35-vuotiaista vastaava osuus on kolmannes.

– On selvää, että huono käytös pilaa niin henkilökunnan työn ilon kuin asiakkaiden palvelukokemuksen. Kaupan yrityksille kyse on myös työsuojelusta ja työturvallisuudesta, Ulvila painottaa.

KAUPAN liitto ja PAM ovat yhdessä laatineet työkaluja, toimintaohjeita ja oppaita kaupan yritysten tueksi hankalien asiakastilanteiden varalle.

Ollan ihmisiksi -kampanja näkyy muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä myymälöissä painottuen ajanjaksolle 1.-14.12.