Liitot: Työelämän ”temu-laki” on pysäytettävä – Avaa ovet myös entistä laajemmalle hyväksikäytölle

Palvelualojen ammattiliitto (PAM) ja Teollisuusliitto ennustavat, että hallituksen halu helpottaa määräaikaisia sopimuksia tulee johtamaan vakituisten työpaikkojen hävittämiseen. Siihen viittaavat myös tuoreen kyselytutkimuksen tulokset. Demokraatti Demokraatti

PAMin kannanotossa kerrotaan, että tänään julkaistun Akavan kyselyn mukaan suomalaiset yritykset ovat korvaamassa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita määräaikaisilla, jos hallituksen suunnitelma määräaikaisten työsopimuksien helpottamisesta toteutuu. Hallitus haluaa mahdollistaa vuoden mittaisten määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perusteita.

Selvityksen mukaan lähes puolet vastanneista työnantajista on muuttamassa työsopimuskäytäntöjään, jos lakimuutos toteutuu. Tästä joukosta peräti 54 prosenttia arvioi määräaikaisten työsopimusten korvaavan vakituisia.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on erittäin huolestunut tuoreista kyselytuloksista.

– Olemme varoittaneet perusteettomien määräaikaisten työsopimusten seurauksista koko ajan. Kyselytulosten valossa tästä on tulossa todellinen pätkätyölaki. Hallituksella vaikuttaa olevan loputon into heikentää työntekijöiden asemaa, hän sanoo tiedotteessa.

Kesällä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puhui ministeriryhmänsä kesäkokouksessa kriittiseen sävyyn määräaikaisten työsopimuksien edellytysten helpottamisesta. Esitystä asiasta ei ole vielä annettu eduskunnalle.

– Hälytyskellojen pitäisi soida hallituksessa. Jos Purra ja perussuomalaiset olivat kesällä tosissaan, on lakiesitys uusien tietojen jälkeen laitettava hyllylle tai vähintäänkin isoon remonttiin. Vielä tähän on mahdollisuus, Rönni-Sällinen huomauttaa. Lisää aiheesta Tehy määräaikaisuuksista Grahn-Laasoselle: Lakimuutos pahentaisi sote-alojen raskaussyrjintää Palkansaajajärjestöiltä älähdys – ”Ei voi hyväksyä”

PALVELUALOILLA jatkuva kokoaikatyö on alati harvinaisempaa. Uusista työsuhteista vain reilu kolmannes on vakituisia ja kokoaikaisia, ja noin puolet määräaikaisia.

Myös osa-aikatyö on yleistä. Esimerkiksi kaupan alalla kaksi kolmasosaa uusista työsuhteista on osa-aikaisia. PAMin vuoden 2024 jäsenkyselyssä 61 prosenttia palvelualojen osa-aikaisista kertoi olevansa vastentahtoisesti osa-aikatyössä.

– Pätkätyölain ajamisen sijaan tulisi tarttua vastentahtoisen osa-aikatyön ongelmaan ja säätää lakiin vaatimus perusteista osa-aikatyölle. Nyt hallitus vähentää vakituisten työsuhteiden määrää, ja pian on vielä tulossa voimaan irtisanomisia helpottava potkulaki. Palvelualoilla tarvitaan lisää vakituista kokoaikatyötä – ei työsuhdeturvan romuttamista askel askeleelta, Rönni-Sällinen painottaa.

Työntekijöiden ja kansalaisten pohjamudissa oleva luottamus talouteen ja tulevaisuuteen näkyy tällä hetkellä rajulla tavalla kotimaisessa kulutuksessa. Tästä kärsivät myös palvelualojen yritykset.

– Hallituksen tulisi keskittyä työntekijöiden luottamuksen palauttamiseen, jotta talouskasvu lähtisi käyntiin. Vakituisten työsuhteiden muuttuminen epävarmoiksi pätkätöiksi vie tässäkin asiassa täysin väärään suuntaan.

MYÖS Teollisuusliitto vaatii kannanotossaan hallitusta keskeyttämään määräaikaisten sopimusten helpottamisen valmistelun. Esitys on tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä.

Liiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan lakimuutos romuttaa työntekijöiden työsuhdeturvan, lisää syrjintää ja heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan työpaikalla.

– Akavan kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat Teollisuusliiton huolet todeksi. Yritykset aikovat korvata vakituisia työsuhteita perusteettomilla määräaikaisuuksilla heti, kun laki sen sallii. Nyt on viimeinen hetki viheltää peli poikki ja keskeyttää lain valmistelu, Aalto vaatii tiedotteessa.

Teollisuusliitto varoittaa, että perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia tarjotaan jatkossa erityisesti ulkomaalaiselle työvoimalle tarkoituksena heikentää työehtoja ja kiertää työnantajan velvoitteita. Aalto muistuttaa, että esiin on noussut useita työperäisen hyväksikäytön tapauksia, joista on raportoitu laajasti julkisuudessa.

– Viranomaisten ja ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuudet puuttua näihin epäkohtiin vaikeutuvat entisestään, jos lakimuutos astuu voimaan. Tämä avaa oven järjestelmälliselle hyväksikäytölle, jolle on annettu ikään kuin lainsäädännön siunaus, Aalto sanoo.

TEOLLISUUSLIITTO nimittää hallituksen esitystä perusteettomista määräaikaisuuksista ”työelämän temu-laiksi”.

– Esitys muuttaa työntekijän kertakäyttötavaraksi, jota vaihdetaan vuoden välein. Temu-laki antaa työnantajalle luvan vaihtaa työntekijän uuteen yhtä helposti kuin netin halpakaupoista tilataan tavaraa. Se on työntekijän kannalta suoraan sanottuna epäinhimillistä.

Kannanotossa muistutetaan, että hallituspuolueista perussuomalaiset on julkisuudessa kritisoinut esitystä ja todennut sen jopa olevan hallitusohjelman vastainen. Esityksen valmistelusta on vastannut päähallituspuolue kokoomus.

Aallon mukaan valmistelun edetessä on käynyt yhä selvemmäksi se, että kokoomus on jälleen onnistunut huijaamaan perussuomalaisia työelämäasioissa.

– Perussuomalaisia vedetään kuin pässiä narussa. Narun päässä vetovastuussa ovat tutut toimijat: kokoomus ja Elinkeinoelämän keskusliitto.