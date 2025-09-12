Tehy määräaikaisuuksista Grahn-Laasoselle: Lakimuutos pahentaisi sote-alojen raskaussyrjintää

Sosiaali-, terveys ja varhaiskasvatusalan ammattijärjestö Tehyn johto varoittaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok.), että alaa jo nyt riivaava raskaussyrjintä pahenee, jos hallitus helpottaa määräaikaisten työsopimusten käyttöä. Demokraatti Demokraatti

Tehy nosti ministeritapaamisessa esiin myös, miten aikuiskoulutustuen lakkautus on vähentänyt alalle kouluttautumista.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja lakiasiainpäällikkö Jarkko Pehkonen sanoivat tiedotteen mukaan sosiaaliturvaministerille, ettei hallituksen pitäisi säätää lakia, joka uhkaa entisestään lisätä sote-alan työntekijöiden raskaussyrjintää ja määräaikaisten työsopimusten yleistymistä.

Tehyn mukaan sote-alalla syrjintä raskauden vuoksi on jo nyt yleisintä nimenomaan määräaikaisissa työsopimuksissa.

– Siitä huolimatta hallitus haluaa yhä helpottaa niiden tekemistä lakiesityksessään, joka sallisi määräaikaiset työsopimukset vuodeksi ilman perustetta. Tehy vastustaa esitystä kaikilta osin, ja etenkin sen ulottamista julkiselle sektorille ja sote-alalle.

– Lakimuutos yhä vain pahentaisi raskaussyrjintää ja lisäisi sote-alan työntekijöiden epävarmuutta. Valtavan pitkät määräaikaisuuksien ketjut ja raskaussyrjintä ovat nytkin tehyläisten arkea. En näe lakimuutoksella mitään myönteisiä vaikutuksia, kommentoi Millariikka Rytkönen.

HALLITUS perustelee lakimuutosta sillä, että työnantajat rohkenevat herkemmin palkata työntekijän. Sen puolestaan esitetään lisäävän rekrytointeja, parantavan työllisyyttä ja kohentavan valtiontaloutta.

Tehy painottaa kannanotossaan, että hyvinvointialueilla tai kunnissa ei kuitenkaan palkata sen enempää ihmisiä kuin budjetissa on henkilöstökuluihin rahaa.

Tiedotteen mukaan Tehyn johto tapasi aiheen tiimoilta hiljattain myös työministeri Matias Marttista (kok.) ja varoitti, että lakimuutos olisi sote-alalle ainoastaan haitaksi.

– Ministerien ja muiden keskeisten vaikuttajien tapaamiset ovat keskeistä työtämme. Keskusteluyhteys päättäjiin on avoinna, ja vaikutamme jo aikaisessa vaiheessa alaamme koskeviin lakihankkeisiin. Tässäkin jokainen jäsen ja hänen työolonsa ovat ne tärkeimmät asiat, Rytkönen sanoo tiedotteessa.

PEHKONEN ja Rytkönen toivat ministeri Grahn-Laasoselle esiin myös huolensa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Tehy ennakoi aiemmin, että aikuiskoulutustuen poisto vähentäisi hakijoita sote-alan koulutuksiin, ja tuoreet tilastot kertovat tiedotteen mukaan ennakkoarvion pitäneen paikkansa.

Tilanne on Tehyn mukaan erityisen huolestuttava, sillä samaan aikaan aloituspaikkojen määrää on lisätty, jotta sote-alalle saataisiin enemmän ammattilaisia.

– Olemme korostaneet toistuvasti aikuiskoulutustuen merkitystä myös hyvinvointialueiden osaajapulan ratkaisemiseksi. Ilman aikuiskoulutustukea moni ei yksinkertaisesti pysty kouluttautumaan. Asia on korjattava ja vähintään luotava malli, joka vastaa poistettua aikuiskoulutustukea, Rytkönen korostaa.