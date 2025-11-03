Liitot vaativat yksityiselle sosiaalipalvelualle reiluja palkankorotuksia ja parannusta työoloihin

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat tänään. Alan ammattiliitot hakevat neuvotteluissa parempaa palkkaa ja panostuksia työhyvinvointiin. Demokraatti Demokraatti

Sosiaalialan koulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii neuvotteluissa hyvinvointialueiden sote-sopimuksen tasoisia palkankorotuksia.

– Viime kierroksella sopimus saatiin lakkojen vauhdittamana, ja palkankorotukset ylittivät selvästi työnantajan alkuperäisen tarjouksen. Työtä kuitenkin riittää: palkkaero julkiseen sektoriin ei ole vielä umpeutunut, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (sostes) noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

– On erittäin tärkeää pitää yksityiset sosiaalialan työpaikat houkuttelevina hoitoalan ammattilaisille ennen kuin hoitajapula tulevaisuudessa taas räjähtää käsiin. He tekevät samoja töitä kuin julkisen sektorin hoitajat ja tarvitsemme heitä kipeästi väestön ikääntyessä, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo liiton tiedotteessa.

Sostes-sopimusta on Superin mukaan tarkoitus selkeyttää siten, että työnantajien ja työntekijöiden olisi helpompi tulkita sen säädöksiä. Parkkolan mukaan myös palkkausjärjestelmä vaatii suurempaa remonttia.

– Palkan tulee olla kannustava ja huomioida työntekijän osaaminen. Kannustava palkkausjärjestelmä on tärkeä osa hyvinvoivaa työyhteisöä.

OMIEN jäsenkyselyidensä pohjalta Talentia ja Super aikovat hakea parannuksia työoloihin. Talentia esimerkiksi vaatii matka-aikojen lukemista työajaksi tai niiden korvaamista muulla tavoin. Liitto muistuttaa, että työ sosiaalialalla on vaativaa ja kuormittavaa.

– Moni työntekijöistä joutuu lisäksi matkustamaan työssään pitkiäkin matkoja, mikä lisää rasitusta. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa voidaan tehdä toistuvia, satojen kilometrien pituisia työmatkoja. Päivät venyvät pitkiksi, mutta matka-aikaa ei lueta työajaksi eikä siitä makseta korvausta, jos matkustaminen tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella, tiedotteessa kuvataan.

Talentia odottaa myös, että lisät ja korvaukset, kuten ilta- ja yölisät sekä varallaolo- ja hälytyskorvaukset, määritellään selkeästi ja reilusti.

– On työnantajan etu, että työntekijät voivat hyvin. Hyvät työolosuhteet vähentävät halua vaihtaa työpaikkaa, Karsio painottaa.

Myös Super aikoo tuoda neuvottelupöytään työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen.

– Huoltosuhteen vuoksi Suomessa on tärkeää saada työntekijät jaksamaan työssään eläkeikään asti ja pidempäänkin. Yksityisen sosiaalipalvelualan työn ehdot ovat siten laaja yhteiskunnallinen kysymys, Parkkola sanoo.

TALENTIA nostaa tapetille myös henkilöstön edustajien aseman parantamisen. Liitto muistuttaa, että henkilöstön edustajilla on keskeinen rooli arjen sujuvuudessa ja työntekijöiden äänen esiintuomisessa.

– Henkilöstön edustajille, kuten luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, pitää maksaa asianmukaiset korvaukset ja annettava riittävästi aikaa henkilöstöasioiden hoitamiseen.

Talentian mielestä luottamusmies-nimike pitää muuttaa sukupuolineutraaliksi ja ottaa käyttöön luottamusedustaja. Näin on tehty jo hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus umpeutuu joulukuun lopussa. Sen piirissä työskentelee noin 70 000 työntekijää. Palkansaajajärjestöt, kuten Talentia ja Sote ry, johon kuuluvat Super, Erto ja Tehy, neuvottelevat työehdoista työnantajaa edustavan Hyvinvointiala Halin kanssa.