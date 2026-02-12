Liitot: Yleinen korotuslinja on voitava ylittää, jos tasa-arvo sitä vaatii – ”Palkkakuoppa uhkaa vain kasvaa”

Ammattiliitot Super, JHL, Talentia ja Erto vaativat, että yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on kannanoton mukaan ehdottomasti tärkein. Demokraatti Demokraatti

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Kyseistä työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä on naisia 90 prosenttia.

PALKKAEROA yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee liittojen mukaan kaventaa, mutta eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankorotuksia.

Valtakunnansovittelijan mahdollisuuksista yleisen linjan ylittämiseen on kirjattu muun muassa seuraavasti: ”Valtakunnansovittelijan tulee tehtävässään huomioida lainsäädännössä asetettu velvoite samasta ja samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvoite.”

Tilannetta pitääkin kannanoton mukaan tarkastella myös Suomen perustuslain, tasa-arvolainsäädännön ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliiton EK:n koordinaatio ei nykyisellään mahdollista alakohtaista tarkastelua. Korkeampien palkkojen korottaminen samoilla prosenteilla kuin pienempien palkkojen johtaa siihen, että korkeammat palkat karkaavat yhä kauemmas. Lisää aiheesta Selvitys: Hyvätuloisten veroale ei paranna julkisalojen ihmisten ostovoimaa

– Alakohtainen kehittäminen on hankalaa, ja tilanne on vaikea. Yleisellä linjalla palkkakuoppa uhkaa kasvaa yhä edelleen. Lisäksi jo sovitut kirjaukset palkkaeron kuromisesta julkiseen sektoriin jätetään huomiotta, kannanotossa sanotaan.

– Palkkaerojen kasvattamisen lisäksi nykyisen hallituksen lainsäädäntötoimet kurjistavat alan tilannetta. Esimerkiksi muutos, jossa määräaikaisen sopimuksen voisi jatkossa solmia ilman perusteita enintään vuodeksi, koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden lisääminen tulee lisäämään entisestään raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja kasvattaa työelämän epävarmuutta.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat 3. marraskuuta 2005. Edellisen sopimuksen voimassaolo päättyi viime vuoden lopussa.