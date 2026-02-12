Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

12.2.2026 13:03 ・ Päivitetty: 12.2.2026 13:03

Liitot: Yleinen korotuslinja on voitava ylittää, jos tasa-arvo sitä vaatii – ”Palkkakuoppa uhkaa vain kasvaa”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä on naisia 90 prosenttia. Edellinen työehtosopimus umpeutui viime vuoden lopussa.

Ammattiliitot Super, JHL, Talentia ja Erto vaativat, että yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on kannanoton mukaan ehdottomasti tärkein.

Demokraatti

Demokraatti

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Kyseistä työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä on naisia 90 prosenttia.

PALKKAEROA yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee liittojen mukaan kaventaa, mutta eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankorotuksia.

Valtakunnansovittelijan mahdollisuuksista yleisen linjan ylittämiseen on kirjattu muun muassa seuraavasti: ”Valtakunnansovittelijan tulee tehtävässään huomioida lainsäädännössä asetettu velvoite samasta ja samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvoite.”

Tilannetta pitääkin kannanoton mukaan tarkastella myös Suomen perustuslain, tasa-arvolainsäädännön ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliiton EK:n koordinaatio ei nykyisellään mahdollista alakohtaista tarkastelua. Korkeampien palkkojen korottaminen samoilla prosenteilla kuin pienempien palkkojen johtaa siihen, että korkeammat palkat karkaavat yhä kauemmas.

Lisää aiheesta

Selvitys: Hyvätuloisten veroale ei paranna julkisalojen ihmisten ostovoimaa

– Alakohtainen kehittäminen on hankalaa, ja tilanne on vaikea. Yleisellä linjalla palkkakuoppa uhkaa kasvaa yhä edelleen. Lisäksi jo sovitut kirjaukset palkkaeron kuromisesta julkiseen sektoriin jätetään huomiotta, kannanotossa sanotaan.

– Palkkaerojen kasvattamisen lisäksi nykyisen hallituksen lainsäädäntötoimet kurjistavat alan tilannetta. Esimerkiksi muutos, jossa määräaikaisen sopimuksen voisi jatkossa solmia ilman perusteita enintään vuodeksi, koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden lisääminen tulee lisäämään entisestään raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja kasvattaa työelämän epävarmuutta.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat 3. marraskuuta 2005. Edellisen sopimuksen voimassaolo päättyi viime vuoden lopussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

12.2.2026 07:00

Selvitys: Hyvätuloisten veroale ei paranna julkisalojen ihmisten ostovoimaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
12.2.2026
Kuka nousee Juuson tilalle? – ”Pitää pärjätä virkamiehille ja sosiaaliturvaministerille”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
12.2.2026
Arvio: Kuvalliset koristelut syövät klassikkotarinasta latausta – Humiseva harju jää kahden tähden intohimodraamaksi
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
10.2.2026
Stalinin tappamat suomalaiset punapoliitikot valitsivat ikitiensä itse
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU