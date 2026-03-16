16.3.2026 12:43 ・ Päivitetty: 16.3.2026 12:43
Liitto: Iran lähettää joukkueen miesten MM-futikseen, vaikka Yhdysvallat on yksi turnausjärjestäjistä
Iran aikoo osallistua ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavaan jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen, kertoo Aasian jalkapalloliitto AFC.
Iranin motivaatiota osallistua kolmen järjestäjämaan kesken jaettuihin MM-kisoihin on arvuuteltu siitä lähtien, kun Iran joutui helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodan kohteeksi.
- Tietojemme mukaan Iran pelaa (MM-turnauksessa), Aasian jalkapalloliiton pääsihteeri Windsor Paul John kertoi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitteli viime viikolla, että Iranin joukkueen ”henki ja turvallisuus” voivat olla vaarassa, jos maa osallistuu MM-kisoihin.
Iran on arvottu MM-turnauksessa alkulohkoon G. Lohkossa pelaavat Iranin lisäksi Belgia, Egypti ja Uusi-Seelanti.
