16.3.2026 12:43 ・ Päivitetty: 16.3.2026 12:43

Liitto: Iran lähettää joukkueen miesten MM-futikseen, vaikka Yhdysvallat on yksi turnausjärjestäjistä

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / LEHTIKUVA
Iranin hallintoa vastustava mielenosoitus New Yorkissa sunnuntaina 15. maaliskuuta. Mielenosoittajat kantoivat Iranin lippua, jota maa käytti ennen vuoden 1979 vallankumousta.

Iran aikoo osallistua ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavaan jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen, kertoo Aasian jalkapalloliitto AFC.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iranin motivaatiota osallistua kolmen järjestäjämaan kesken jaettuihin MM-kisoihin on arvuuteltu siitä lähtien, kun Iran joutui helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodan kohteeksi.

- Tietojemme mukaan Iran pelaa (MM-turnauksessa), Aasian jalkapalloliiton pääsihteeri Windsor Paul John kertoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitteli viime viikolla, että Iranin joukkueen ”henki ja turvallisuus” voivat olla vaarassa, jos maa osallistuu MM-kisoihin.

Iran on arvottu MM-turnauksessa alkulohkoon G. Lohkossa pelaavat Iranin lisäksi Belgia, Egypti ja Uusi-Seelanti.

