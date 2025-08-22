Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.8.2025 06:15 ・ Päivitetty: 22.8.2025 06:15

Liittojohtaja: ”Kyse on yrityksestä nujertaa ammattiliitot”

Arja Jokiaho

Super vastustaa hallituksen esitystä, jolla poistettaisiin työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus työntekijöiltä. Liiton mukaan verovähennysoikeuden poisto voisi johtaa varsinkin matalapalkka-aloilla järjestäytymisasteen laskuun.

Demokraatti

Demokraatti

– Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistolla olisi laajoja ja pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia palkansaajiin, työmarkkinajärjestelmään, työelämän kehittämiseen ja kansantalouteen, Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Super on jättänyt lausunnon hallituksen esityksestä.

Esityksen mukaan työmarkkinajärjestöiltä poistettaisiin verovähennysoikeus sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Superin mukaan työnantajille ja yrityksille kuitenkin jätetään mahdollisuus vähentää osa työmarkkinatoimintaan liittyvistä kuluistaan verotuksessa, mikä asettaisi osapuolet epätasa-arvoiseen asemaan.

– Super katsoo, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on säilytettävä ennallaan. Mikäli hallituksen esitys kuitenkin etenee, on sen koskettava yhdenvertaisesti myös työnantajajärjestöjä, Ingberg sanoo.

Puheenjohtajan mielestä tämänkin uudistuksen tarkoituksena on heikentää työntekijöiden neuvotteluvoimaa.

– Kyse on yrityksestä nujertaa ammattiliitot.

