Liittopomo murahtaa: ”Neuvotteleminen on kääntynyt farssin puolelle”

Ict-alan työehdoista sopimisen esteenä on työnantajan haluttomuus jakaa tietoa, joka on olennaista ratkaisun löytämiseksi sekä Paltan neuvottelijoiden ammattitaidottomuus ja tietämättömyys alan työehdoista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Sovittelun taktiikkana näyttää olevan myös pitkät tapaamisvälit, arvostelee Ammattiliitto Pro tiedotteessaan.

Ict-alan työriitaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistolla tällä viikolla kaksi kertaa. Sovittelija päätti eilen 19.5. keskeyttää sovittelun viikon ajaksi.

Pro sanoo haluavansa sopia ict-asiantuntijoille työehdot ja yleisen linjan mukaiset palkankorotukset mahdollisimman pian. Liiton mukaan työnantaja on kuitenkin kieltäytynyt jakamasta neuvotteluihin liittyvää olennaista tietoa alan palkkakehityksestä.

”Palta ei ole esimerkiksi suostunut toimittamaan Prolle tietoja, jotka ovat tarpeellisia palkkaratkaisun kustannusvaikutusten arvioimiseksi. Palta sanoo, että Pron pitää vain luottaa heihin. Haluaako Palta tällä tavalla näyttää esimerkkiä yrityksille, ettei tarpeellisia tietoja tarvitse antaa, kun sopimuksia tehdään”, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kysyy tiedotteessa.

”Koko neuvotteluprosessia on leimannut se, että Paltan neuvottelijat eivät tunne neuvottelemaansa sopimusalaa, sen työehtosopimusta, työehtosopimuksen tulkintoja eivätkä alan yritysten tarpeita ja käytäntöjä. Neuvotteleminen on kääntynyt farssin puolelle, kun vastapuolen kommentti lähes kaikkeen on “en tiedä” tai “en tunne asiaa.”