Liittovaltion sulku päättyy Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut rahoituspaketin, joka tuo päätökseensä liittovaltion hallinnon ennätyspitkän sulun. Liittovaltion sulku kesti kaikkiaan 43 päivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump allekirjoitti paketin Valkoisessa talossa kameroiden edessä paikallista aikaa keskiviikkona.

Trump ja republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja liittovaltion hallinnon sulusta, vaikka edustajainhuone, senaatti ja Valkoinen talo ovat kaikki republikaanien hallinnassa.

Presidentti pyrki sälyttämään kaiken syyllisyyden sulusta demokraattien niskaan myös allekirjoitustilaisuudessa. Hän kehotti yhdysvaltalaisia ​​muistamaan sulun aiheuttaman kaaoksen, kun he äänestävät välivaaleissa vuoden kuluttua.

- Älkää unohtako, mitä he (demokraatit) ovat tehneet maallemme, Trump sanoi.

Trumpilla oli ympärillään joukko myhäileviä republikaanipäättäjiä, mukaan lukien edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson.

PUHEMIES Johnson oli itse osoitellut sormella demokraatteja aiemmin illalla edustajainhuoneessa pitämässään puheessa.

- He (demokraatit) tiesivät, että se aiheuttaisi tuskaa, ja he tekivät sen silti, Johnson kommentoi sulkua puheessaan.

- Koko toimenpide oli turha. Se oli väärin ja se oli julmaa.

Paketti läpäisi keskiviikkona edustajainhuoneen äänin 222-209. Pakettia tukivat lähestulkoon kaikki republikaanipuolueen kongressiedustajat sekä kourallinen demokraatteja.

Edustajainhuone kokoontui ensimmäistä kertaa lähes kahteen kuukauteen, sillä Johnson oli pitänyt päätäntäelintä istuntotauolla sulun aikana.

Senaatti antoi jo paikallista aikaa maanantai-iltana hyväksyntänsä rahoituspaketille. Senaatti järjesti asiasta maanantain aikana monta äänestystä. Myös senaatissa kourallinen demokraatteja liittyi republikaanien tueksi äänestämään paketin puolesta.

PAKETTI rahoittaa muun muassa asevoimien rakennustoimintaa, sotaveteraaneille tarkoitettuja ohjelmia, maatalousministeriötä sekä itse kongressia ensi syksylle. Muille liittovaltion toiminnoille rahoitusta on tiedossa tammikuun loppuun saakka.

New York Timesin mukaan osa sulun keskeyttämistä liittovaltion ohjelmista voi jatkua jo tuntien sisällä paketin hyväksymisestä, mutta joidenkin ohjelmien uudelleen käynnistämisessä voi mennä pidempään.

Muun muassa vähävaraisille tarkoitetun SNAP-ruoka-apuohjelman arvioitiin palautuvan pikaisesti. Aiemmin on kerrottu, että liittovaltion hallinnon sulun vuoksi lähes 42 miljoonaa ihmistä on jäänyt ilman täysimääräisiä SNAP-avustuksiaan.

Sulun päättymisen myötä noin 670 000 lomautettua virkamiestä palaa töihin. Lisäksi palkatta sulun aikana töitä tehnyt vastaavan kokoinen joukko saa vihdoin rahansa. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu muun muassa lennonjohtajia.

Sopimuksen myötä perutaan myös irtisanomisia, joita Trumpin hallinto teki sulun aikana.

PRESIDENTTI syytti väärin perustein demokraatteja 1,5 biljoonan eli 1 500 miljardin dollarin menetyksistä. Sulun aiheuttamia lopullisia kustannuksia ei ole vielä määritelty, mutta kongressin budjettitoimisto arvioi, että sulku on maksanut 14 miljardia dollaria menetetyn kasvun osalta.

Edellinen ennätyspitkä sulku nähtiin Trumpin ensimmäisellä kaudella vuonna 2019, jolloin liittovaltion hallinnon osittainen sulku kesti 35 päivää.

Tämänkertainen kongressin umpisolmu alkoi aueta sunnuntaina, kun osa demokraateista liittyi senaatissa äänestämään republikaanien kanssa rahoituspaketin edistämisestä.

Monet korkea-arvoiset demokraattipäättäjät ovat arvostelleet sopimusta sekä kollegoidensa päätöstä tukea sitä.

Soraääniä on kuulunut myös Washingtonin ulkopuolelta. Esimerkiksi Kalifornian vaikutusvaltainen demokraattikuvernööri Gavin Newsom kutsui sopimusta säälittäväksi.

VIIMEISIN sulku on liittynyt rahoituskiistaan, jossa on kyse erityisesti terveydenhuollosta. Demokraatit ovat ilmaisseet olevansa huolissaan siitä, että terveysvakuutusmaksujen verohyvitykset ovat loppumassa ja kansalaisten terveydenhuoltokulut kasvavat.

Senaatin republikaanijohtajat lupasivat osana kompromissiratkaisua, että hyvitysten voimassaolon päättymistä koskevasta lakiesityksestä järjestetään äänestys joulukuussa.

Mitään suoraa taetta verohyvityksien jatkumiselle ei kuitenkaan ole tarjolla, eikä puhemies Johnson esimerkiksi suostunut CNN:n haastattelussa aiemmin tällä viikolla lupaamaan, että edustajainhuone äänestäisi asiasta.

Presidentti Trump ei osaltaan vaikuttanut keskiviikkona myötämieliseltä verohyvitysten jatkumiselle, vaan parjasi kiistan keskiössä ollutta presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistusta Affordable Care Actia (ACA).

Demokraattijohto arvioi kuitenkin onnistuneensa nostamaan terveydenhuoltokriisin valokeilaan ja parantaneensa demokraattien mahdollisuuksia ensi vuoden välivaaleissa.

- Viime viikkojen aikana olemme onnistuneesti nostaneet esiin republikaanien terveydenhuoltokriisin, emmekä aio perääntyä siitä, kertoi edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries uutiskanava MSNBC:lle.