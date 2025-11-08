Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.11.2025 07:03

Liittovaltion tuomari: Trumpin hallinnolla ei valtuuksia lähettää kansalliskaartin joukkoja Portlandiin

LEHTIKUVA / AFP / MATHIEU LEWIS-ROLLAND

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnolla ei ole valtuuksia lähettää kansalliskaartin joukkoja Oregonin Portlandiin, toteaa liittovaltion tuomari lopullisessa päätöksessään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Guardian.

Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.

Kansalliskaartin lähettämistä oli perusteltu maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa vastustaneilla mielenosoituksilla, joita hallinto väitti väkivaltaisiksi. Tuomarin mukaan väitteissä ei ollut perää.

Viime kuussa tuomari esti väliaikaisesti kansalliskaartin jalkauttamisen Portlandiin.

