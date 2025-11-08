Ulkomaat
8.11.2025 07:03 ・ Päivitetty: 8.11.2025 07:03
Liittovaltion tuomari: Trumpin hallinnolla ei valtuuksia lähettää kansalliskaartin joukkoja Portlandiin
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnolla ei ole valtuuksia lähettää kansalliskaartin joukkoja Oregonin Portlandiin, toteaa liittovaltion tuomari lopullisessa päätöksessään.
Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Guardian.
Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.
Kansalliskaartin lähettämistä oli perusteltu maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa vastustaneilla mielenosoituksilla, joita hallinto väitti väkivaltaisiksi. Tuomarin mukaan väitteissä ei ollut perää.
Viime kuussa tuomari esti väliaikaisesti kansalliskaartin jalkauttamisen Portlandiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.