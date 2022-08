Lindén: Asiantuntijat arvioivat koronan poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta – lääkkeiden muuttuminen kalliiksi mietityttää ministeriä

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoo Demokraatille, että asiantuntijat arvioivat koronan poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Johannes Ijäs Demokraatti

Lindénin mukaan asiasta käytiin keskustelu tiistaina pidetyssä koronaministerityöryhmän kokouksessa ja tuolloin sovittiin, että asiantuntijat arvioivat asiaa noin ensi kuun loppuun mennessä.

Arviota ovat tekemässä niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö kuin kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

THL johtaja Mika Salminen on jo aiemmin todennut, että koronan poistaminen listalta voisi olla ”varteenotettava vaihtoehto”.

– Pärjäisimme ihan hyvin lievemmälläkin luokittelulla. Tämä on ollut jo jonkin aikaa arvio suurella osalla keskussairaaloiden infektiolääkäreistä, Salminen sanoi heinäluussa MTV Uutisten mukaan.

Aki Lindén ei tässä vaiheessa itse ota kantaa yleisvaarallisuuden poistamiseen.

– Haluan kuulla asiantuntijoiden kokonaisarvion tästä asiasta.

– Tässä on paljon yksityiskohtia, jotka vaikuttavat vertailuun plussina ja miinuksina. Muun muassa se on aika vähän aiemmin tunnettu asia, että tämän jälkeen koronalääkkeet olisivat maksullisia. Jos kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti, se mahdollistaa maksuttoman lääkityksen, Lindén toteaa.

Hän viittaa avohoidossa annettaviin lääkkeisiin, jotka koskevat Lindénin mukaan satoja ihmisiä.

– Olen kuullut, että kysymys on varsin kalliista lääkkeistä. Puhutaan sadoista euroista.

Sairaalassa annetut lääkkeet eivät potilaalle maksa.

Jos korona poistettaisiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalta, voisiko nämä avohoidon kalliit lääkkeet kuitenkin korvata potilaille?

Lindén ennakoi, että se vaatisi muita lakimuutoksia.

– Mutta mikään nyt kai ei ole mahdotonta.