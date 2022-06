Lindén kauhistui USA:n aborttipäätöksestä – Suomessa ministeri hyväksyisi yhden lääkärin puoltavan arvion abortin saamiseksi

USA:ssa korkein oikeus kumosi viime perjantain päätöksellään liittovaltiotasoisen oikeuden aborttiin. Jatkossa päätökset tehdään osavaltiotasolla. Johannes Ijäs Demokraatti

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo päätöksen kauhistuttavan.

– Uskonnollinen fundamentalismi saa tällaisia politiikan muotoja.

USA:ssa päätös tarkoittaa sitä, että osa osavaltioista kieltää abortit jopa kokonaan tai rajoittaa niitä erittäin paljon. Tästä seurannee muun muassa se, että vähävaraiset naiset eivät voi matkustaa muihin osavaltioihin aborttia hakemaan ja heidän mahdollisuutensa saada turvallinen abortti vähenee.

– Tilanne on juuri näin, varakkailla niin kuin kaikkialla maailmassa on keinonsa selvitä eri tilanteissa. Samaan hengenvetoon USA:ssa puhutaan vielä ehkäisyn rajoittamisesta – sehän on aivan absurdia, jotenkin mennään niin kuin sata vuotta ajassa taaksepäin.

– Tämä liike, joka tässä on takana, Yhdysvaltojen uskonnollisen oikeiston rahoittama voimakas arvokonservatiivinen liike, rahoittaa tätä samaa toimintaa eri puolilla maailmaa. Kyllä tämä on vaarassa levitä. Erilaisia voimia esiintyy eri maissa, jotka ajavat näitä samoja tavoitteita, Lindén pelkää.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että kansalaisaloite aborttilainsäädännön uudistamiseksi etenee eduskunnassa. Enemmistön tuki näyttäisi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa löytyvän ainakin sille aloitteen ehdotuksista, että abortin saamiseksi riittäisi vastaisuudessa yhden lääkärin puoltava arvio, kun nyt lausunto vaaditaan kahdelta lääkäriltä.

Lindén, itsekin lääkäri, kertoo olevansa sillä kannalla, että yhden lääkärin lausunto riittäisi.

Hän kuitenkin lisää haluavansa korostaa lääkärikoulutuksen näkökulmasta, että abortti ei koskaan ole oikeasti ratkaisu asioihin ja että siihen liittyy myös traagisuutta. Näin sanomalla hän haluaa korostaa ehkäisyn merkitystä. Hän nostaa esiin esimerkiksi sen, että Suomessa maksuttoman ehkäisyn edistäminen on vähentänyt teinien abortteja.

– En usko, että kukaan lääkäri sillä tavalla hehkuttaa aborttia, että se on jokin hieno asia. Kysymys on aina siitä, että se on tietyllä tavalla toimenpide, johon sitten joudutaan menemään ja ehkäisy on aina järkevämpää. Mutta oikeus aborttiin pitää olla tietenkin.

– On erityisen huolestuttavaa, että Amerikan keskustelu onkin kytkenyt ehkäisyn vaikeuttamiseen seuraavaksi tähän. Se on vielä pimeämpää sitten, Lindén sanoo.

