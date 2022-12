Lindéniltä ratkaisuehdotus päivystysten kriiseilyyn – ”Niin pientä näppylää tai nuhaa ei olekaan”

Viime päivien iso uutisaihe on ollut sairaalapäivystysten ruuhkautuminen kriittisesti. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) tällä vaalikaudella sijaistanut SDP:n kansanedustaja Aki Lindén ottaa asiaan kantaa Facebookissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lindén toteaa, että kyseessä ei ole koko maan ja kaikkien päivystysten kriisi.

– Helppoa ei päivystyksissä ole koskaan ollut, kiirettä ja kuormitusta on aina ollut, tein sitä työtä 20 vuotta, mutta kriisistä ollaan silti kaukana useissa päivystyksissä. Pahin on tilanne Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Siis väkirikkaimmilla alueilla eli tilanne koskee suurta osaa väestöstä, hän toteaa.

Tilanne on syntynyt Lindénin mukaan usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Hänen mielestään päivystyksiä on keskitetty liikaa.

– Koska Suomen terveyskeskuksissa ei pidetty varsinaista iltavastaanottoa, tuli terveyskeskusten päivystyksistä osin niiden korvikkeita. Kun ne sitten lakkautettiin kaatui koko kuorma yhteispäivystyksiin, hän myös sanoo.

LISÄKSI Lindén kiinnittää huomiota siihen, että työvoimaa on siirtynyt terveyskeskuksista työterveyshuoltoon.

– Yhteiskunnan paine lyhentää kiireettömän hoidon jonoja (hoitotakuu) jopa Valviran uhkasakkojen voimalla ja laajasti ostopalveluja käyttäen siirsi painopistettä pois akuuttihoidosta.

Lindén sanoo niin ikään, että terveyskeskusten vuodeosastojen ja muiden laitospaikkojen alasajo ja kotihoidon jääminen akuuttitilanteissa päivystysten varaan heikensi jatkohoidon mahdollisuuksia ja lisäsi painetta päivystyksiin.

– Syntyi tilanne, joka nyt on kriisiytynyt äärimmilleen suurimmissa päivystyksissä: jatkohoito ei vedä, perusterveydenhuolto ei vedä, laitoshoitoa on perustasolla liian vähän, kotihoidon akuuttitilanteet kaatuvat päivystysten niskoille, henkilöstö päivystyksissä uupuu ja hakeutuu muualla, työpaine kasvaa entisestään, ministerinä toiminut Lindén summaa.

– Samaan aikaan niin pientä näppylää tai nuhaa ei olekaan, etteikö yksityisen terveydenhuollon tarjonta mahdollistaisi hoitoon pääsyn jonottamatta heti. Kaikki vastaanottoajat eivät edes täyty. Resurssit eivät siis ole tarpeeseen nähden oikeassa käytössä, hän jatkaa.

LINDÉN esittää kriisiin myös ratkaisuehdotuksia.

Hänen mukaansa terveyskeskusten omat iltapäivystykset ja ”puoliakuutit” iltavastanotot on käynnistettävä uudelleen.

Lindén sanoo myös, että vanhusten laitoshuoltoa perustasolla on lisättävä. On perustettava uusia jatkohoitopaikkoja.

– Koko maassa on otettava käyttöön vanhusten kotihoidon liikkuva akuuttipalvelu, esimerkiksi Porin mallin mukaisesti.

– Hätäratkaisuna on sairaaloissa siirrettävä henkilöstöä muista tehtävistä päivystyksiin. Tässä on käytettävä kannustuksena korotettuja palkkoja. On selvitettävä rahoitukselliset ja juridiset edellytykset siirtää resursseja vähemmän vaikuttavasta terveydenhuollosta hengen pelastaviin raskaisiin päivystyksiin.