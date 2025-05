Lindtman: Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on kaadettavissa

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo pitävänsä todennäköisenä, että hallituksen puoliväliriihessään päättämä ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto voidaan kaataa jo ennen sen voimaantuloa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lindtman kommentoi asiaa SDP:n puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä lauantaina Helsingissä.

Hän perusteli uudistuksen kaatumisen todennäköisyyttä muun muassa sillä, että valtiovarainministeriön mukaan verovähennysoikeuden poisto symmetrisesti myös työnantajapuolelta on erittäin hankala toteuttaa.

- Käsittääkseni perussuomalaisista on korostettu, että tämän päätöksen ehto on ollut se, että se on symmetrinen. Niin tässähän on suuria vaikeuksia tässä lainsäädäntötyössä jo pelkästään tästä näkökulmasta, Lindtman sanoi.

ORPON hallitus linjasi puoliväliriihessä, että verovähennysoikeus poistuu symmetrisesti sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjen jäsenmaksuista ensi vuodesta alkaen.

Hallituksen esitys pitäisi saada eduskuntaan viimeistään syyskuussa, jotta laki ehtisi ensi vuoden alussa voimaan.