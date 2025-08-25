Tuppurainen: ”Ihmisiä on turha syyllistää työttömyydestä tai köyhyydestä”

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korosti SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheessa Venäjän uhkaa, Palestiinan tunnustamisen välttämättömyyttä ja sitä, kuinka tuhoisaa hallituksen leikkauspolitiikka on paitsi taloudellisesti myös henkisesti. Susanna Luikku Demokraatti

Viime viikolla eduskunnassa menehtynyttä Eemeli Peltosta kunnioitettiin tummiin pukeutuneen ja liikuttuneen kokousväen muistotilaisuudella ennen kokouksen virallista avausta.

Rajakaupunki Lappeenrannassa Tuppurainen kertasi vanhan J.K. Paasikiven lausunnon ”maantieteelle emme voi mitään”. Tuppuraisen mukaan Ukrainan sodan vyyhdissä perusongelma on Venäjä, ja sen tavoite tuhota koko itsenäinen Ukraina. Hän muistutti Hitlerin Saksan aluevaatimuksista vuonna 1938, ja mitä niihin myöntymisestä seurasi.

– Ukrainalaiset taistelevat omasta puolestaan ja meidän suomalaisten puolesta. SDP tukee Ukrainaa ja seisoo ukrainalaisten rinnalla, kuten koko Suomi. Jos Venäjä kärsii Ukrainassa tappion, on mahdollista, että imperialismin ohella myös maan oma sortovalta, Tuppurainen sanoi.

Osa oppositiosta, lähinnä jotkut vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat, on perännyt suurempaa parlamentaarista keskustelua Ukrainan turvatakuista. Tuppuraisen mukaan ”Suomen ulkopoliittiselle johdolle on viisasta antaa toimintavapautta tehdä isänmaan turvallisuuden kannalta parhaat ratkaisut.”

– Parasta politiikkaa ei ole, että alamme luettelemaan, mitä kaikkea me emme tee. Olemme liittoutuneet myös ja varsinkin sitä varten, että joskus voimme olla tukea ja takuita pyytämässä, Tuppurainen muotoili.

TUPPURAINEN kertasi myös SDP:n vaatimuksen Palestiinan tunnustamisesta ja painotti, ettei Gazan sodan vastustaminen ja palestiinalaisten oikeuksien puolustaminen ole Israelin vastustamista, Lisää aiheesta A-kassan kysely: Hallitus onnistui jarruttamaan työllistymistä – ”Osa-aikaista työtä ei kannata enää ottaa vastaan”

– Sotaa ei voi käydä ihan hinnalla millä hyvänsä. On myös aiheellista kyseenalaistaa, onko Israel enää yksinomaan puolustautumassa Hamasia vastaan.

– SDP:n jo viime vuonna tekemä aloite Palestiinan valtion tunnustamisesta on yhä ajankohtaisempi ja tärkeä. Kuten puheenjohtaja Antti Lindtman on todennut, SDP on valmis tarvittaessa välikysymyksellä kannustamaan hallitusta toimimaan oikein, asettumaan historian oikealle puolelle, Tuppurainen sanoi.

KOTIMAAN politiikassa esiin nousi odotetusti työttömyyden kasvu ja sen useammalla tasolla vaikuttavat seuraukset. Tuppurainen muistutti, että Suomen Euroopan ”kärkipään” työttömyysluvut ovat sekä määränsä että rakenteensa puolesta pahimmat yli 30 vuoteen.

Avointen työpaikkojen määrä on alimmillaan sitten vuoden 2016, ja vuodessa niiden määrä on pudonnut 47000:sta 29000:een.

Tuppurainen huomautti, että työttömyyden uhkaamilla tai siitä kärsivillä ei ole näköalaa. Erityisen pahasti toivottomuus iskee nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin, eikä osaaminen, koulutus tai asema ole enää aikoihin suojannut jatkuvien irtisanomisten kierteessä.

– Nuoret ja nuoret aikuiset ovat nyt ajautumassa tilanteeseen, joka vaikuttaa toivottomalta. He puhuvat harvemmin suunnitelmistaan ja haaveistaan, useammin työttömyydestä ja työttömyyden pelosta, Tuppurainen sanoi.

MYÖS pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan, ja kesäkuussa se oli jo noussut yli 126 000:n.

– On kokemuksen kautta opittu, että pitkäaikaistyöttömyys ei katoa, vaikka nousukausi aikanaan tuleekin. Suomen tärkein voimavara ovat ihmiset, ja siihen kuuluvat kaikki työ- ja elämäntilanteeseen ja varallisuuteen katsomatta. Ihmisiä ei saa syyllistää työttömyydestä tai vähäosaisuudesta, vaan politiikan pitää perustua myötatunnolle ja välittämiselle, Tuppurainen painotti.

Hän muistutti, että SDP on esittänyt myös konkreettisia toimia: asumistuen ja työttömyysturvan uusia suojaosia, joiden taso sidotaan työllisyystilanteeseen, kunnille riittäviä resurssit työttömien palveluihin ja työllistävien järjestöjen toiminnan alasajon pysäyttämistä.

– Myös SDP:ssä on vakaa päätös sitoutua Suomen valtion velkaantumisen saamiseen kuriin. Yhtälössä on silti muitakin tekijöitä kuin raha. Velkaantumisen kannalta olennaista on se talouden aktiivisuus, bruttokansanatuotteena mitattu talouden koko, jolla verotulot kerätään ja jolla velka maksetaan. Pysyvä korkea työttömyys lisää julkisia menoja. Vielä pahempaa on, että se rapauttaa sitä perustaa, jolle velanhoito voidaan rakentaa.

TUPPURAISEN mukaan helpointa olisi aloittaa korjausliikkeet päätöksistä, jotka ovat osoittautuneet virheiksi ja herättävät myös hallituksen sisällä eripuraa, kuten yksityisten lääkäriasemien kela-korvausten nostosta.

– SDP haluaa turvata julkisen terveydenhuollon saatavuuden parantamisen, ja siihen hyvinvointialueilla on oltava riittävät varat. Suomalaisten suurin huolenaihe on pääsy terveyspalveluihin; hoitoon pääsy on turvattava ja lääkärille on päästävä. SDP:lle politiikassa ihminen on tärkein.