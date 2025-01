Lindtman ihmettelee Orpon heikkoa kritiikinsietokykyä: ”Mitä nopeammin Suomen suuntaa päästään oikaisemaan, sen parempi”

Ilta-Sanomat haastatteli hiljattain SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania ja kirjoitti, että

Lindtman haluaa pääministeriksi mahdollisimman pian ja Petteri Orpon (kok.) ja Riikka Purran (ps.) oikeistohallituksen nurin nopeasti. Johannes Ijäs Demokraatti

– En ajattele sinänsä pääministeriyttä vaan sitä, miten saisimme muutettua Suomen suuntaa tässä ja nyt. Valtaan pitää pyrkiä, jotta voimme muuttaa asioita, Lindtman totesi lehdelle.

Pääministeri Orpolta kyseltiin tänään Ylen Ykkösaamussa Lindtmanin pääministerihaluista.

– Vähän hätäiseltä kuulostaa. Vaalikausi on kuitenkin vasta lähestymässä puoliväliään ja meidän työ on kesken. Opposition suunnasta tällaiset puheet, että tavoitteena on kaataa hallitus, niin minä en pidä sitä kovin rakentavana tai pidän sitä hätäisenä. Ja se, että haluaa pääministeriksi, se on vähän uudenlaista retoriikkaa, Orpo lausui.

SDP:n puheenjohtaja vastaa nyt ”hätäilystä” puhuneelle Orpolle, että mikäli puhutaan hädästä, kyse on suomalaisten ihmisten hädästä hallituksen päätösten seurauksista.

– Tämän hallituksen jälki on erittäin pahaa. Nyt tarvitaan suunnanmuutos, että saadaan kasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkaa aikaiseksi Suomessa, jossa hallituksen toimet ovat heikentäneet Suomen kasvua ja työllisyyttä, Lindtman kommentoi Demokraatille.

– Olen hiukan yllättynyt siitä, että lähes kahden vuoden jälkeen hallituksella ja Orpolla tuntuu olevan kovin heikko kyky ottaa kritiikkiä vastaan samalla, kun lähes kaikki luvut osoittavat oppositiosta tulevan kritiikin oikeaksi, hän jatkaa viitaten muun muassa työttömyyden kasvuun.

Lindtman painottaa, että tällä hetkellä hallituksella on suomalaisten vähemmistön tuki.

– Nyt ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten kannalta, jotta saamme lisääntyvän köyhyyden käännettyä lisääntyviksi työpaikoiksi ja matavan kasvun käännettyä elinvoimaksi sekä tulevaisuususkoksi, tätä pitää päästä oikaisemaan. Mitä nopeammin Suomen suuntaa päästään oikaisemaan, sen parempi, Lindtman sanoo.