Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.8.2025 12:51 ・ Päivitetty: 28.8.2025 12:59

Lindtman: ”Jos Keskisarjan puheet hyväksytään, asia on selvä: Suomessa valtaa käyttää äärioikeistopuolue”

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Antti Lindtman SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lappeenrannassa maanantaina 25. elokuuta.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan se, miten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan (ps.) puheisiin reagoidaan, määrittää perussuomalaisten paikan puoluekartalla.

Demokraatti

Demokraatti

Lindtman kirjoittaa Facebookissa, että ”perussuomalaisella puolueella on raskas vastuu rasismin ja ihmisvihan syvillä vesillä kalastamisessa”

– Varapuheenjohtajan Keskisarjan ihmisvihamieliset ja väestöryhmiä toisiansa vastaan asettavat ulostulot ovat saaneet useammankin ps-kansanedustajan kannatuksen. Puheenjohtaja Riikka Purralta odotan tuomiota ihmisvihamielisille ja rasistisille kannanotoille. Purran pitäisi tehdä selväksi kaikille, ettei perussuomalaisissa ole hallituspuolueena tilaa tällaiselle kiihotukselle, hän kommentoi.

KESKISARJA sanoi eilen Ylen A-studiossa muun muassa, että maahanmuutto on ”osittain toteutunut katastrofi”. Hän puhui myös ”heikkolaatuisista tulokkaista”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti, ettei hän ei voi hyväksyä Keskisarjan puheita. Orpo kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Orpon mukaan ”keskustelu asiasta on tarpeen niin hallituksen piirissä kuin eduskuntaryhmätasolla”.

ANTTI Lindtmanin mukaan nyt testataan perussuomalaisen puolueen paikkaa puoluekartalla.

Lisää aiheesta

Ps-pomon puheista taas uusi kohu – ”Ainoa vastuullinen teko on kaataa hallitus”

– Kuinka äärioikealle puolue menee kalastellessaan huomiota ja ääriryhmien kannatusta? Jos puheenjohtaja Purra ei yksiselitteisesti tee pesäeroa varapuheenjohtajansa esiintymisiin, johtopäätös on selvä: Suomessa on selkeästi äärioikeistolainen puolue ja vielä vaikutusvaltaisessa paikassa hallituksessa, hän kirjoittaa.

Lindtman muistutti, että kahden vuoden takaisen rasismikohun ratkaisemiseksi perussuomalaiset sitoutui puolueena selkeisiin periaatteisiin.

Niiden mukaan ”hallituspuolueiden tulee toimia johdonmukaisesti rasismia, syrjintää ja vihapuhetta vastaan, ja hallituspuolueiden vastuulla on varmistaa, että sitoumus näkyy myös käytännön politiikassa.

– Nyt pelissä on perussuomalaisten uskottavuus ja luotettavuus laajemmin.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

28.8.2025 09:34

Ps-pomon puheista taas uusi kohu – ”Ainoa vastuullinen teko on kaataa hallitus”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
28.8.2025
Ps-pomon puheista taas uusi kohu – ”Ainoa vastuullinen teko on kaataa hallitus”
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU