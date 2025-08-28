Lindtman: ”Jos Keskisarjan puheet hyväksytään, asia on selvä: Suomessa valtaa käyttää äärioikeistopuolue”

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan se, miten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan (ps.) puheisiin reagoidaan, määrittää perussuomalaisten paikan puoluekartalla. Demokraatti Demokraatti

Lindtman kirjoittaa Facebookissa, että ”perussuomalaisella puolueella on raskas vastuu rasismin ja ihmisvihan syvillä vesillä kalastamisessa”

– Varapuheenjohtajan Keskisarjan ihmisvihamieliset ja väestöryhmiä toisiansa vastaan asettavat ulostulot ovat saaneet useammankin ps-kansanedustajan kannatuksen. Puheenjohtaja Riikka Purralta odotan tuomiota ihmisvihamielisille ja rasistisille kannanotoille. Purran pitäisi tehdä selväksi kaikille, ettei perussuomalaisissa ole hallituspuolueena tilaa tällaiselle kiihotukselle, hän kommentoi.

KESKISARJA sanoi eilen Ylen A-studiossa muun muassa, että maahanmuutto on ”osittain toteutunut katastrofi”. Hän puhui myös ”heikkolaatuisista tulokkaista”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti, ettei hän ei voi hyväksyä Keskisarjan puheita. Orpo kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Orpon mukaan ”keskustelu asiasta on tarpeen niin hallituksen piirissä kuin eduskuntaryhmätasolla”.

– Kuinka äärioikealle puolue menee kalastellessaan huomiota ja ääriryhmien kannatusta? Jos puheenjohtaja Purra ei yksiselitteisesti tee pesäeroa varapuheenjohtajansa esiintymisiin, johtopäätös on selvä: Suomessa on selkeästi äärioikeistolainen puolue ja vielä vaikutusvaltaisessa paikassa hallituksessa, hän kirjoittaa.

Lindtman muistutti, että kahden vuoden takaisen rasismikohun ratkaisemiseksi perussuomalaiset sitoutui puolueena selkeisiin periaatteisiin.

Niiden mukaan ”hallituspuolueiden tulee toimia johdonmukaisesti rasismia, syrjintää ja vihapuhetta vastaan, ja hallituspuolueiden vastuulla on varmistaa, että sitoumus näkyy myös käytännön politiikassa.

– Nyt pelissä on perussuomalaisten uskottavuus ja luotettavuus laajemmin.