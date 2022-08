Lindtman jyrähti välikysymyksestä kokoomukselle: ”Orpo piteli saksia, kun hoitajien lomarahoja leikattiin”

SDP:n eduskuntaryhmä on aloittanut kaksipäiväisen kesäkokouksen Kuopiossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman nosti kokouksen avauspuheessaan esiin Ukrainan tilanteen.

”Euroopan turvallisuustilanne muuttui perusteellisesti Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ja sota Ukrainassa on kestänyt lähes puoli vuotta. Yhä edelleen Venäjä hyökkää aggressiivisesti ja pyrkii valloittamaan suvereenin valtion osia itseensä. Venäjä ei ole saanut mitä se halusi, koko Ukrainaa ja uutta nukkehallitusta, päinvastoin – se on saanut vastaansa kansan, jolla on yhteenkuuluvuuden tunne, eikä tätä tunnetta voi riistää aselaukauksin”, hän totesi.

Lindtman painotti, ettei sota voi arkipäiväistyä vaan on muistettava ne uhraukset, joita ukrainalaiset tekevät joka päivä sodan keskellä.

”Ukraina tarvitsee tukea hyökkääjää vastaan ja Suomen tulee osana EU:ta jatkaa Ukrainan taistelun tukemista niin pitkään kuin tarpeellista.”

Lindman sanoi myös, että tulevasta Nato-jäsenyydestä huolimatta Suomen on turvattava oma vahva ja uskottava puolustuksensa myös jatkossa.

”Siksi hallitus lisää puolustusmäärärahoja ja panostaa huoltovarmuuteen ensi vuoden budjetissa.”

Lindtman nosti esiin sen, että hintojen nousu on kiihtynyt tänä vuonna poikkeuksellisen nopeasti ja nousu on kovinta 30 vuoteen. Suomalaiset miettivät, miten varautua talveen. Lindtman esitti kolme keinoa, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

Ensinnä hänen mukaansa tarvitaan sähkön hintakatto.

”Edessä on niin poikkeuksellinen talvi, että hintakatto tarvitaan. Ei voida ajatella, että suomalaiset ensi talvena joutuisivat maksamaan viikosta toiseen monikymmenkertaisia hintoja sähköstä. Nykyistä alempi hintakatto tarvitaan yhteisesti EU-tasolla ja ministeri Lintilän (kesk.) on oltava aktiivinen tässä muiden EU-maiden suuntaan. Siksi Suomen on nyt syytä aloittaa keskustelu toimivan sähkön hintakaton luomisesta.”

Toiseksi Lindtmanin mukaan kaikki olemassa oleva sähkö tuotanto tarvitaan käyttöön.

”Siksi tehoreservin piirissä olevat voimalaitokset on syytä ottaa käyttöön ensi talvena. Kun saadaan lisää tehoa markkinoille, sähkön hinta laskee takuulla. Nykyisen tehoreservin 600 megawatin lisäteho vastaa yhtä Loviisan reaktoria”, hän sanoi.

Ensi talveksi markkinoille tarvitaan Lindtmanin mukaan myös lisää päästöoikeuksia.

”Päästökappajärjestelmää ei ole syytä tässäkään tilanteessa romuttaa, koska viime kädessä vain irrottautuminen saastuttavista energialähteistä on ainoa kestävä tapa päästä eroon energian hinnan ajamasta inflaatiosta. Mutta tässä tilanteessa päästökauppajärjestelmään kuuluvasta markkinavakausvarannosta on syytä vapauttaa lisää päästöoikeuksia markkinoille”, Lindtman sanoi.

”Lisäksi jo Loviisan ydinvoimaloille on myönnettävä jatkolupa. Energiapolitiikassa tarvitaan nyt vähemmän ideologiaa ja enemmän pragmaattisuutta”, hän lisäsi.

Lindtmanin mukaan sähkön lisäksi laaja-alainen hintojen nousu osuu erityisesti pieni ja keskituloisten arkeen.

”Päättäjille tilanne on haastava. On toisaalta tehtävä toimia, joilla hintojen nousun vaikutusta loivennetaan, mutta samaan aikaan varottava, ettei pahenneta itse tautia entisestään.”

”Siksi laajojen, kohdentamattomien ja miljardiluokan hutaisujen sijaan nyt tarvitaan täsmätoimia. Yhteiskuntamme bisnesluokan veronkevennysten sijaan on tehtävä täsmätoimia lapsiperheiden, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten auttamiseksi”, Lindtman totesi

Lindmanin mukaan tarvitaan muitakin toimia jo aiemmin päätettyjen perusturvan aikaistetun indeksikorotuksen, korkeamman työmatkavähennyksen ja polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamisen lisäksi.

Hänen mukaansa päivähoitomaksujen alentaminen helpottaisi lapsiperheiden arkea.

”Päivähoidon tulorajojen nostamisella olisi mahdollista poistaa keskituloisen kaksilapsisen perheen päivähoitomaksut ja maksuja voisi myös kohtuullistaa vähän enemmän ansaitsevilta. Tämä purkaisi myös kannustinloukkuja.”

Lindtmanin mukaan korotettua työmatkavähennystä on välttämätöntä jatkaa ensi vuonna.

”Matkakustannusten noustessa on kaikki perusteet nostaa vähennys 30 sentistä 35 senttiin”, Lindtman totesi.

”Olemme myös valmiit osana täsmätoimia tuloveron keventämiseen sillä edellytyksellä, että alennus kohdennetaan pieni- ja keskituloisten ja kevennykset ulotetaan myös maamme eläkkeensaajille.”

Lindtman lupasi ehdotuksen toimenpidepaketista torstaina.

Vanhustenhoivan tila on puhuttanut suomalaisia tänä kesänä. Tässä kohtaa Lindtman esitti tiukkaa kritiikkiä kokoomuksen suuntaan.

”Kokoomuskin näyttää terhistyneen asiassa ja se on ilmoittanut tekevänsä välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta. Toivotan välikysymyksen enemmän kuin tervetulleeksi. Sen myötä voidaan käydä tarpeellinen ja toivottu keskustelu erittäin tärkeästä aiheesta”, Lindman totesi.

”Mielenkiintoista tietysti on se, että välikysymyksen tekee puolue, joka on aina vastuussa olleessaan tehnyt kaikkensa vastustaakseen paremman vanhustenhoidon voimavaroja ja kriteereitä. Vaikka tiedetään, että kyse on vuosia kestäneestä ongelmasta, kokoomus on aina asettanut suurituloisten veronkevennykset hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen ja paremman vanhustenhoivan edelle”, hän jatkoi.

Lindman heitti, että on mielenkiintoista nähdä, kenet kokoomus laittaa välikysymyksen ensimmäiseksi allekirjoittajaksi.

”Onko se entinen sosiaali- ja terveys ja peruspalveluministeri Paula Risikko, jonka johdolla kokoomus hallitusvastuussa vastusti hoitajamitoitusta. Vai entinen valtionvarainministeri Orpo, joka piteli saksia, kun hoitajien lomarahoja leikattiin?”

Lindtman sanoi, että välikysymys antaa mahdollisuuden kuulla kaikkien puolueiden ja erityisesti kokoomuksen kannat asiasta.

”SDP ei ole valmis hylkäämään paremman vanhushoivan kriteereitä ja hoitajamitoitusta. Kokoomus joutuu nyt uudelleen vastaamaan kysymykseen, onko se valmis hyväksymään hoitajamitoituksen ja sen vaatimat uudet virat vai riittääkö puolueelle edelleenkin hokema, ettei ihminen ole desimaali”, Lindtman sanoi.