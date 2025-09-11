Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on se erityissuhdanne, joka vaikuttaa vain Suomen talouteen”

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina pääaiheena oli ennätyslukemissa oleva työttömyystilanne. SDP:n ja muut opposition edustajat grillasivat asiasta työministeri Matias Marttista (kok.). Susanna Luikku Demokraatti

Marttinen toisti vastauspuheenvuoroissaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) tavoin kerta toisensa jälkeen kansainvälisten suhdanteiden merkitystä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ihmetteli sarkastisesti, miten voi olla niin, että kansainväliset suhdanteet vaikuttavat Euroopassa ainoastaan Suomen talouteen ja työllisyyteen.

– Verrokkimaissa, kuten Ruotsissa ja muissa hyvin samankaltaisissa yhteiskunnissa, kaikki talouden tunnusluvut näyttävät toiseen suuntaan. Mikä on se erityissuhdanne, joka koskee kuukaudesta ja vuodesta toiseen vain Suomea, hän kysyi.

Lindtman muistutti myös, että pienyrittäjien konkurssit ovat lähes lama-ajan lukemissa, vaikka hallitus väittää juhlapuheissa olevansa yrittäjien asialla.

Demarien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen peräsi hallituksen vastuuta yhteiskunnallisesta kriisistä – ja myös siitä, miten työttömyydestä ja työttömistä puhutaan.

– Kyse on ihmisarvosta, joka ei saa olla sidoksissa siihen, onko työtä vai ei. SDP:llä olisi lääkkeitä tähän äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen: ansiosidonnaisen ja asumistuen suojaosien palauttaminen, kotitalousvähennyksen laajentaminen hoivaan etenkin naisvaltaisten yksin- ja pienyrittäjien tukemiseksi, vapaa opiskeluoikeus työttömille, kunhan noudattaa työllistymissuunnitelmaa ja niin edelleen.

SDP:STÄ myös muun muassa Timo Suhonen, Timo Harakka ja tiistaina edustajavaltakirjansa saanut Anette Karlsson kritisoivat hallituksen toimintaa.

– Näyttää siltä, että työntekijä ei ole Suomessa ja hallitukselle muuta kuin valtava riski. Työtä sen sijaan ei ole eikä synny, vaikka kuinka leikattaisiin, kiristettäisiin ja heikennettäisiin työntekijän oikeuksia, Suhonen kommentoi.

– Kun täällä on puhuttu Venäjän luomasta turvallisuusuhasta ja sen vaikutuksista talouskasvuun, on helppo todeta, että hallituksen jatkuvat leikkaukset ne todellista turvattomuutta luovat ja vievät uskon tulevaisuuteen, Karlsson sanoi.

KESKUSTAN puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että kun joka kahdeksas työvoimaan kuuluva on maassa ilman työtä. se koskettaa käytännössä lähes jokaista suomalaista jollain tavalla.

– On nuorisotyöttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä, rakennetyöttömyyttä, jopa akateemista työttömyyttä. Ei todellakaan voi olla niin, että tämä johtuu vain kansainvälisistä suhdanteista, Kaikkonen komppasi Lindtmania.

Työministeri Marttinen vastasi erityissuhdanteen olevan Venäjä, mikä aiheutti salissa huutelua ja naurua. Samalla logiikalla esimerkiksi Puolan ja Baltian maiden talouskasvun ja työllisyyden pitäisi olla vähintään yhtä kuralla kuin Suomen.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistutti Petteri Orpoa kahden vuoden takaisesta kysymyksestään lapsiperheköyhyydestä, johon Orpo vastasi tuolloin Virran mukaan ”niiden lasten vanhempien kannattaisi mennä töihin”.

– Nyt meillä on 27 000 lasta köyhyysriskissä. Pitäisikö vanhempien ottaa yötyö, uskoa että kokopäivätyö, jota ei sadoista hakemuksista huolimatta saa eikä ole, jollain ihmeellä löytyy jostakin, vai mahdollisesti lasten ja nuorten nostaa perhe köyhyydestä? Virta haastoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela piikitteli hallitusta kevään kasvuriihestä:

– Kasvua on todella saatu: työttömyyden ohella on kasvanut muun muassa asunnottomuus, köyhyys ja rikkaiden taskuun menevä rahasumma.