Lindtman: ”Nyt on viimeinen hetki päättää, voivatko hallituspuolueen johtohenkilöt esiintyä rasistisesti”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) pitäisi palauttaa hallituksen uskottavuus.

Taustalla ovat perussuomalaisten viimeaikaiset puheet.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on hyväksynyt varapuheenjohtajansa ihmisvihaa kylvävät ja rasistiset puheet.

Purran perussuomalaiset on nyt antanut kodin rasismille ja ihmisvihalle. Näin Purra on tehnyt perussuomalaisista eurooppalaisen äärioikeiston yhden ilmentymän, Lindtman kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Lindtmanin mukaan katse siirtyykin nyt pääministeriin sekä kokoomukseen ja RKP:hen.

– Hyväksyykö pääministeri Orpo ja koko hallitus perussuomalaisten maahanmuutto- ja ihmisvihamielisen linjan? Suostuuko Orpo olemaan pääministerinä tällaisen linjan ja hallituspuoleen takuumiehenä?

Lindtmanin mukaan nyt on viimeinen hetki päättää, voivatko hallituspuolueen johtohenkilöt esiintyä rasistisesti ja ihmisvihamielisesti.

Hallitus aloittaa tänään budjettiriihensä.