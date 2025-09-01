Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

1.9.2025 06:45 ・ Päivitetty: 1.9.2025 06:45

Lindtman: ”Nyt on viimeinen hetki päättää, voivatko hallituspuolueen johtohenkilöt esiintyä rasistisesti”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) pitäisi palauttaa hallituksen uskottavuus.

Demokraatti

Demokraatti

Taustalla ovat perussuomalaisten viimeaikaiset puheet.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on hyväksynyt varapuheenjohtajansa ihmisvihaa kylvävät ja rasistiset puheet.
Purran perussuomalaiset on nyt antanut kodin rasismille ja ihmisvihalle. Näin Purra on tehnyt perussuomalaisista eurooppalaisen äärioikeiston yhden ilmentymän, Lindtman kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Lindtmanin mukaan katse siirtyykin nyt pääministeriin sekä kokoomukseen ja RKP:hen.

– Hyväksyykö pääministeri Orpo ja koko hallitus perussuomalaisten maahanmuutto- ja ihmisvihamielisen linjan? Suostuuko Orpo olemaan pääministerinä tällaisen linjan ja hallituspuoleen takuumiehenä?

Lindtmanin mukaan nyt on viimeinen hetki päättää, voivatko hallituspuolueen johtohenkilöt esiintyä rasistisesti ja ihmisvihamielisesti.

Hallitus aloittaa tänään budjettiriihensä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU