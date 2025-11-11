Lindtman: Palvelualat ja luottamuksen palauttaminen oleellisia talouden suunnan kääntämisessä

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa, että palvelualat ovat tärkeä osa talouskasvua. Mitään ei kuitenkaan hänen mukaansa tapahdu ennen kuin ihmiset uskaltavat taas luottaa tulevaisuuteen. Demokraatti Demokraatti

Lindtman piti palvelualojen työnantajaliitto Paltan seminaarissa keynote-puheenvuoron, jossa hän korosti, että Suomi nousee vain panostamalla laajasti kasvuun.

Lindtmanin mukaan palvelualat ovat tärkeä osa ratkaisua eikä kasvu käynnisty ennen kuin suomalaisten luottamus tulevaisuuteen saadaan palautettua.

– Suomella on kaikki mahdollisuudet päästä kiinni kasvuun pitkän matalalennon jälkeen. Meillä on osaamista ja vahvuuksia muun muassa vihreän siirtymässä ja puolustusteollisuudessa, mutta ehdottomasti myös palvelualoilla, jonka kasvupotentiaali pitää tunnistaa ja hyödyntää täysimääräisesti, Lindtman sanoo tiedotteessa.

PALTAN hallituksen puheenjohtajan ja Finnairin toimitusjohtajan Turkka Kuusiston mukaan Suomen kasvupolitiikka kaipaa uudelleenarviointia ja selkeää suunnanmuutosta kohti monipuolisempaa elinkeinorakennetta

– Suomen tulisi hakea voimakkaammin kasvua palveluista. Meillä elinkeinopolitiikka nojaa yhä liikaa perinteisiin toimialoihin. Myös nykyinen hallitus on tehnyt perinteisen teollisuuspoliittisen strategian, laaja-alaisemman elinkeinopoliittisen strategian sijaan. Tämä on sekä taloudellisesti että strategisesti lyhytnäköistä, Kuusisto kommentoi tiedotteessa.

Tiedotteessa muistutetaan, että palveluiden osuus on Suomessa jo yli 45 prosenttia kaikesta yksityisestä tuotannosta. Myös globaalisti palveluiden osuus kasvaa nopeammin kuin tavarakauppa.