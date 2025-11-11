Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.11.2025 14:00 ・ Päivitetty: 11.11.2025 12:22

Lindtman: Palvelualat ja luottamuksen palauttaminen oleellisia talouden suunnan kääntämisessä

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Antti Lindtmanin mukaan palvelualojen kasvupotentiaalia ei Suomessa vielä tunnisteta eikä hyödynnetä täysimääräisesti.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa, että palvelualat ovat tärkeä osa talouskasvua. Mitään ei kuitenkaan hänen mukaansa tapahdu ennen kuin ihmiset uskaltavat taas luottaa tulevaisuuteen.

Demokraatti

Demokraatti

Lindtman piti palvelualojen työnantajaliitto Paltan seminaarissa keynote-puheenvuoron, jossa hän korosti, että Suomi nousee vain panostamalla laajasti kasvuun.

Lindtmanin mukaan palvelualat ovat tärkeä osa ratkaisua eikä kasvu käynnisty ennen kuin suomalaisten luottamus tulevaisuuteen saadaan palautettua.

– Suomella on kaikki mahdollisuudet päästä kiinni kasvuun pitkän matalalennon jälkeen. Meillä on osaamista ja vahvuuksia muun muassa vihreän siirtymässä ja puolustusteollisuudessa, mutta ehdottomasti myös palvelualoilla, jonka kasvupotentiaali pitää tunnistaa ja hyödyntää täysimääräisesti, Lindtman sanoo tiedotteessa.

PALTAN hallituksen puheenjohtajan ja Finnairin toimitusjohtajan Turkka Kuusiston mukaan Suomen kasvupolitiikka kaipaa uudelleenarviointia ja selkeää suunnanmuutosta kohti monipuolisempaa elinkeinorakennetta

– Suomen tulisi hakea voimakkaammin kasvua palveluista. Meillä elinkeinopolitiikka nojaa yhä liikaa perinteisiin toimialoihin. Myös nykyinen hallitus on tehnyt perinteisen teollisuuspoliittisen strategian, laaja-alaisemman elinkeinopoliittisen strategian sijaan. Tämä on sekä taloudellisesti että strategisesti lyhytnäköistä, Kuusisto kommentoi tiedotteessa.

Tiedotteessa muistutetaan, että palveluiden osuus on Suomessa jo yli 45 prosenttia kaikesta yksityisestä tuotannosta. Myös globaalisti palveluiden osuus kasvaa nopeammin kuin tavarakauppa.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
10.11.2025
THL:n Salminen: Näitä ikäviä faktoja työterveysjärjestelmästä ei kukaan halua kuulla
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
10.11.2025
Arvio: Hätätila-esitys on muistutus sodan vaikutuksista – Kati Outisen diktaattori julistaa tuhoa
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU