Lindtman syyttää hallituspuolueita vuodosta – ”Siitä ei oikein pääse yli eikä ympäri”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan pääministeri Petteri Orpolla (kok.) on Helsingin Sanomien perjantaina julkaistun haastattelun valossa kummallinen käsitys parlamentarismista.

Lindtman syytti tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa hallituspuolueita myös ydinaseiden rajoituksia säätelevän ydinenergialain esitysluonnoksen sisällön vuotamisesta julkisuuteen.

Orpo puolusti HS:ssa hallituksen ratkaisua valmistella ydinaseiden rajoituksiin liittyvä lakimuutos oppositiolta salassa. Orpo vetosi haastattelussa ydinaseiden olevan ”hyvin sensitiivinen asia”.

Pääministerin mukaan parlamentaarisen prosessin käynnistäminen ei olisi välttämättä vaikuttanut lopputulokseen.

– Noinkohan se Sdp:n kanta olisi ollut erilainen, Orpo kysyi HS:ssa.

LINDTMAN tulkitsi Orpon lausuntoa niin, ettei hallitus olisi ollut halukas käynnistämään parlamentaarista valmistelua sen vuoksi, ettei sillä ollut etukäteen tiedossa prosessin lopputulosta.

Rajaamalla valmistelu pieneen piiriin, tulos saatiin varmistettua. Orpon lausunto Helsingin Sanomissa olisi siis Lindtmanin mukaan parlamentarismin periaatteiden vastainen.

– Jos parlamentaarista valmistelua ei voida käynnistää ilman, että on varmuutta siitä, että oppositio on valmiiksi hallituksen kannalla, niin miten silloin mitään parlamentaarista valmistelua voisi käynnistää, koska sen työn lähtökohta on nimenomaan se, että siinä puolueet yli hallitus-oppositio-rajojen pyrkivät sovittamaan yhteen näkemyksiä Suomen parhaaksi, Lindtman sanoi.

Hallituksen riveistä on muistutettu myös ydinenergialakia koskevan esitysluonnoksen sisällön vuotamisesta. Tiedot vuotivat mediaan viime viikolla hyvin pian sen jälkeen, kun luonnosta oli esitelty oppositiopuolueiden puheenjohtajille. Lindtman syytti vuodosta hallitusta.

– Selvästi niistä kävi ilmi, että nämä ensimmäiset jutut perustuivat nimenomaan hallituslähteisiin. Siitä ei oikein pääse yli eikä ympäri.

Lindtman aikoo esitellä puoluejohtajien ja tasavallan presidentin tapaamisessa perjantaina SDP:n vaihtoehdon ydinaserajoituksia koskevan kiistan ratkaisemiseksi.

Tiedotustilaisuudessa hän ei vielä kommentoinut esityksen tarkempaa sisältöä.