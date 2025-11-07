Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.11.2025 18:24 ・ Päivitetty: 7.11.2025 18:24

Linnanmäki muutosneuvotteluihin, saneeraustarve vielä auki

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Linnanmäen kauden päättyessä järjestetty lokakuun 2025 valokarnevaali.

Helsingin huvipuisto Linnanmäki ja sen omistava Lasten Päivän Säätiö aloittavat maanantaina muutosneuvottelut, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Järvelä ei avaa neuvottelujen sisältöä tai tavoitteita.

-  Tuntuisi epäreilulta meidän työntekijöitä kohtaan, kun he ovat vasta saaneet kutsun neuvotteluihin, että työnantaja listaa asioita, mitä voitaisiin ehkä lähteä tavoittelemaan neuvotteluissa, hän sanoi Iltalehdelle.

Toimitusjohtajan mukaan taustalla ei ole taloudellinen tilanne vaan halu turvata avustukset ja investointikyky jatkossakin.

Säätiön perustajajärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi Linnanmäen keräämien varojen osuus korostuu entisestään.

Järvelä kertoo Iltalehdelle, että lokakuussa päättynyt huvipuistokausi oli taloudellisesti edellisvuoden tasolla.

HELSINGIN Alppiharjussa sijaitseva Linnanmäen huvipuisto avattiin keväällä 1950 eri lastensuojelujärjestöjen väliaikaiseksi rahoituskeinoksi. Toiminta muuttui kuitenkin pysyväksi ja huvipuiston aluetta laajennettiin alkuperäisestä viidestä hehtaarista nykyiseen runsaaseen seitsemään hehtaariin.

Nimensä paikka sai kallioisen mäen päällä olleista, vesilinnoiksi kutsutuista vesilaitoksen torneista.

Puisto on monena vuonna ollut kävijämäärien perusteella Suomen suosituin yksittäinen matkailukohde.

