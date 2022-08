”Lintilältä kiinnostava ehdotus” – Ohisalo pitää asumistuen korottamista mahdollisena

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) väläytti tänään asumistuen nostoa keinona kompensoida kansalaisille energiahintojen nousua. Toimista on määrä päättää ensi viikolla hallituksen budjettiriihessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi myönteisesti Lintilän esiintuloa. Ohisalo on myös hallituksessa asuntoasioista vastaava ministeri.

– Tässä tilanteessa on tärkeää, että teemme sellaisia toimia, joilla autetaan eniten apua tarvitsevia. Asumistuen korottaminen on yksi mahdollinen keino, tämä on Lintilältä kiinnostava ehdotus. Asumistuen korotus jättäisi käteen enemmän rahaa käytettäväksi, ja jättää samaan aikaan kansalaiselle valinnanvaraa siinä, missä hän säästää ja missä ei, Ohisalo vastaa Demokraatille sähköpostitse.

Hänen mukaansa kansalaisille jäämä valinnanvara on ollut myös vihreiden esittämissä toimissa kantava ajatus.

– Olemme itse pitäneet esillä esimerkiksi kansaneläkeindeksin ylimääräistä indeksitarkistusta, toimeentulotuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksien ja opintorahan huoltajakorotuksen nostamista sekä pienituloisille maksettavaa energiarahaa, Ohisalo muistuttaa.

Vihreät on esittänyt myös kunnille avattavaksi rahoitusta, jolla ne voisivat laajentaa kouluruokailua aamuihin, iltoihin ja viikonloppuihin sekä antaa lisää tukea ruoka-apua jakaville toimijoille sekä ehdottaneet bussien ja raideliikenteen lippujen arvonlisäveron laskemista.