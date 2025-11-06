Kotimaa
6.11.2025 07:38 ・ Päivitetty: 6.11.2025 07:38
Liput nousevat salkoon ruotsalaisuuden päivänä
Tänään vietetään ruotsalaisuuden päivää. Ruotsalaisuuden päivänä kunnioitetaan Suomen kaksikielisyyttä ja juhlitaan suomenruotsalaista kulttuuria sekä ruotsin kieltä.
Ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908. Suomen almanakkaan marraskuun 6. päivä merkittiin vakiintuneeksi liputuspäiväksi vuonna 1979.
Kyseinen päivä valikoitui ruotsalaisuuden päiväksi, sillä se on 30-vuotisessa sodassa vuonna 1632 kaatuneen Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolfin kuolinpäivä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.