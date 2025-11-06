Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.11.2025 07:38

Liput nousevat salkoon ruotsalaisuuden päivänä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Tänään vietetään ruotsalaisuuden päivää. Ruotsalaisuuden päivänä kunnioitetaan Suomen kaksikielisyyttä ja juhlitaan suomenruotsalaista kulttuuria sekä ruotsin kieltä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908. Suomen almanakkaan marraskuun 6. päivä merkittiin vakiintuneeksi liputuspäiväksi vuonna 1979.

Kyseinen päivä valikoitui ruotsalaisuuden päiväksi, sillä se on 30-vuotisessa sodassa vuonna 1632 kaatuneen Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolfin kuolinpäivä.

