Lisää elpymisen merkkejä: teollisuuden tilausmäärissä kasvua

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, Tilastokeskus kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuodentakaisesta oli paperiteollisuudessa.

Uudet tilaukset kasvoivat edellisen kerran vuodentakaisesta kaikilla päätoimialoilla maaliskuussa 2025 eli yli vuosi sitten.

NÄITÄKÄÄN hetkellisiä lukuja ei voi vielä pitää varmana todisteena pysyvän kasvuvaiheen alkamisesta. Kansainväliset suhdanteet ovat edelleen tulliailahteluiden, Lähi-idän kriisin ja Ukrainan sodan jatkumisen tuoman epävarmuuden tilassa.

Voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, Tilastokeskuskin muistuttaa.

Silti tilastot ovat linjassa elinkeinoelämän tältä keväältä kertomien yleisten nousu-uutisten kanssa.