Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

2.9.2025 05:15 ・ Päivitetty: 2.9.2025 05:15

Lisää Palestiinan tunnustajia – Belgialta myös pakotteita Israelille

LEHTIKUVA / AFP
Palestiinalaishallinnon rakennuksessa Länsirannalla muistetaan PLO:n entistä johtajaa Jasser Arafatia.

Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion myöhemmin tässä kuussa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoo Belgian ulkoministeri Maxime Prevot.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Belgia tunnustaa Palestiinan YK:n istunnossa! Ja Israelin hallitukselle asetetaan tiukkoja pakotteita, Prevot kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Prevot kertoo, että päätös tehtiin Gazassa käynnissä olevan humanitaarisen tragedian sekä Israelin kansainvälisen oikeuden vastaisesti harjoittaman väkivallan vuoksi. Belgian oli Prevot’n mukaan ryhdyttävä kansainvälisten velvoitteidensa vuoksi toimiin lisätäkseen painetta niin Israelille kuin äärijärjestö Hamasillekin.

-  Tässä ei ole kyse israelilaisten rankaisemisesta, vaan pikemminkin sen varmistamisesta, että maan hallitus kunnioittaa kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta ja ryhtyy toimiin tilanteen muuttamiseksi kentällä, hän jatkoi.

MONET MAAT ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun yleiskokouksessa. Asiaa ovat puoltaneet muun muassa Ranska, Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin lähes tauotta jo liki kahden vuoden ajan. Israelin iskut ovat surmanneet kymmeniätuhansia ja valtaosa gazalaisista on joutunut pakenemaan saarretun alueen sisällä ainakin kertaalleen Israelin toimien vuoksi.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi viikonloppuna hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla. Muun muassa YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Viime kuussa YK julisti, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. YK:n järjestöt olivat tätä ennen jo kuukausikaupalla varoittaneet nälänhädästä Gazassa, koska Israel rajoittaa voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä alueelle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
1.9.2025
Teatteriarvio: Työyhteisöt sekaisin sokkelossa – Juha Jokela tekee yhä maan parasta työelämäteatteria
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU