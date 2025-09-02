Lisää Palestiinan tunnustajia – Belgialta myös pakotteita Israelille

Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion myöhemmin tässä kuussa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoo Belgian ulkoministeri Maxime Prevot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Belgia tunnustaa Palestiinan YK:n istunnossa! Ja Israelin hallitukselle asetetaan tiukkoja pakotteita, Prevot kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Prevot kertoo, että päätös tehtiin Gazassa käynnissä olevan humanitaarisen tragedian sekä Israelin kansainvälisen oikeuden vastaisesti harjoittaman väkivallan vuoksi. Belgian oli Prevot’n mukaan ryhdyttävä kansainvälisten velvoitteidensa vuoksi toimiin lisätäkseen painetta niin Israelille kuin äärijärjestö Hamasillekin.

- Tässä ei ole kyse israelilaisten rankaisemisesta, vaan pikemminkin sen varmistamisesta, että maan hallitus kunnioittaa kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta ja ryhtyy toimiin tilanteen muuttamiseksi kentällä, hän jatkoi.

MONET MAAT ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun yleiskokouksessa. Asiaa ovat puoltaneet muun muassa Ranska, Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin lähes tauotta jo liki kahden vuoden ajan. Israelin iskut ovat surmanneet kymmeniätuhansia ja valtaosa gazalaisista on joutunut pakenemaan saarretun alueen sisällä ainakin kertaalleen Israelin toimien vuoksi.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi viikonloppuna hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla. Muun muassa YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Viime kuussa YK julisti, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. YK:n järjestöt olivat tätä ennen jo kuukausikaupalla varoittaneet nälänhädästä Gazassa, koska Israel rajoittaa voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä alueelle.