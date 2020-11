Lisää tietoa Wienin tapahtumista – mahdollinen terrori-isku, tekijöitä jopa 3

Itävallan sisäministeri Karl Nehammer on myös sanonut, että Wienissä on tapahtunut todennäköisesti terrori-isku lähellä synagogaa. Hyökkääjiä on useita ja ampuminen jatkuu edelleen.

Isku tapahtui lähellä keskustassa sijaitsevaa synagogaa, mutta toistaiseksi ei ole varmaa, oliko itse pyhäkkö iskun kohteena.

Tekijöitä on lehtitietojen mukaan kaksi tai joidenkin tietojen mukaan kolme. Yhden hyökkääjistä kerrottiin räjäyttäneen itsensä räjähdevyöllä ja yhden poliisin haavoittuneen vakavasti. Poliisi oli mahdollisesti synagogan vartija.

Itävallan uutistoimiston APA:n mukaan yksi hyökkääjistä pääsi pakoon.

Wienin juutalaisyhteisön johtaja Oskar Deutsch vahvisti, että Stadttempelin synagogan välittömässä läheisyydessä on ammuttu laukauksia.

– Ensin se kuulosti räjähdykseltä. Sitten selvisi, että ne olivat laukauksia, ja näin miehen, joka juoksi katua pitkin tulittaen ympäriinsä automaattiaseella. Sen jälkeen poliisi tuli paikalle ja vastasi tuleen, kuvaili nimettömänä pysytellyt silminnäkijä Itävallan yleisradioyhtiölle.

Silminnäkijän mukaan mies ampui ainakin 50 laukausta.

Sosiaaliseen mediaan pannussa videossa näkyy valkoisiin pukeutunut mies, jolla on käsissään automaattiase.

Kaikkia kaupungin juutalaisia on kehotettu pysymään kodeissaan. Poliisi puolestaan on eristänyt tapahtumapaikan ja kehottaa kaikkia välttämään kaupungin keskustaa.

