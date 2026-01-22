Lisää venäläisiä ja valkovenäläisiä olympialaisiin: KOK sinetöi kolmen maastohiihtäjän kisaluvan

Kansainvälinen olympiakomitea on näyttänyt vihreää valoa olympiaosanoton suhteen kaikkiaan kolmelle maastohiihtäjälle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäläiset Saveli Korostelev ja Darja Neprjajeva sekä valkovenäläinen Hanna Karaljova saavat osallistua ensi kuussa Milanon olympiahiihtoihin neutraaleina urheilijoina.

Kolmikko on kisannut maailmancupissa joulukuusta lähtien, ja Korostelev sekä Neprjajeva ovat kumpikin jo yltäneet kärkisijoille. Korostelev, 22, oli Tour de Ski -kiertueella kympin vapaalla neljäs ja kokonaiskisassa kahdeksas. Viime viikonloppuna Oberhofin perinteisen kympillä hän oli viides.

Neprjajeva, 23, on hiihtänyt kerran kuudenneksi, ja Tourin kokonaiskisassa hän oli kymmenes.