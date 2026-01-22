Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.1.2026 15:48 ・ Päivitetty: 22.1.2026 15:48

Lisää venäläisiä ja valkovenäläisiä olympialaisiin: KOK sinetöi kolmen maastohiihtäjän kisaluvan

Venäläisten ja valkovenäläisten maastohiihtäjien ohella KOK on myöntänyt olympiaoikeuden muun muassa kolmelle pikaluistelijalle.

Kansainvälinen olympiakomitea on näyttänyt vihreää valoa olympiaosanoton suhteen kaikkiaan kolmelle maastohiihtäjälle.

Venäläiset Saveli Korostelev ja Darja Neprjajeva sekä valkovenäläinen Hanna Karaljova saavat osallistua ensi kuussa Milanon olympiahiihtoihin neutraaleina urheilijoina.

Kolmikko on kisannut maailmancupissa joulukuusta lähtien, ja Korostelev sekä Neprjajeva ovat kumpikin jo yltäneet kärkisijoille. Korostelev, 22, oli Tour de Ski -kiertueella kympin vapaalla neljäs ja kokonaiskisassa kahdeksas. Viime viikonloppuna Oberhofin perinteisen kympillä hän oli viides.

Neprjajeva, 23, on hiihtänyt kerran kuudenneksi, ja Tourin kokonaiskisassa hän oli kymmenes.

Maastohiihtäjien ohella olympiaoikeus on kolmella taitoluistelijalla, kolmella pikaluistelijalla, kahdella kaukalopikaluistelijalle ja yhdellä vuorihiihtäjällä. Lisää olympialaisten neutraaleita venäläisiä ja valkovenäläisiä julkistettaneen vielä ennen kisojen avajaisia 6. helmikuuta.

