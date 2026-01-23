Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

23.1.2026 07:34 ・ Päivitetty: 23.1.2026 07:44

Lobbarialalle yllätysfuusio: viestintätoimisto Tekir myytiin Rud Pedersenille

Kuvakaappaus Tekirin FB-sivulta
Tekirin perustaja Harri Saukkomaa jää toistaiseksi uuteen yhtiöön vanhemman neuvonantajan nimikkeellä.

Tunnetut politiikkalobbauksen ja kriisiviestinnän konsulttitoimistot Tekir ja Rud Pedersen yhdistävät Suomen-toimintonsa. Tanskalais-ruotsalainen Pedersen kertoo ostaneensa Tekirin sen perustajalta Harri Saukkomaalta ja muilta osakkailta.

Petri Korhonen

Demokraatti

Toimittaja Saukkomaa (s. 1957) perusti Tekirin alun perin sivubisnekseksi kirjahankkeitaan varten 2000-luvun alussa. Yhtiö toimi muun muassa siivousalalla, kunnes keskittyi viestintäkonsultointiin vuodesta 2008 alkaen.

Tekir on tullut viime vuosikymmenen aikana tunnetuksi monista politiikan ja talouselämän kriisien selvittelyistä. Yhtiö on myynyt viestintäpalveluitaan niin hävittäjäkauppias Lockheed Martinille, Talvivaaran kaivoshankkeelle kuin julkisuusvaikeuksiin ajautuneille ministereillekin.

Yhtiöllä on ollut hyvät suhteet varsinkin keskustapoliitikkoihin, ja Saukkomaa oli 1970-luvulla hetken aikaa puolueen nuorisoliiton jäsen. Tekir on kuitenkin kertonut julkisuudessa, ettei se ole vuoden 2015 jälkeen tukenut mitään suomalaista puoluetta.

TOIMISTOT kehuvat tiedotteessa muodostavansa nyt ”Suomen johtavan yhteiskunnallisen vaikuttamisen” konsulttitalon. Pedersenillä on Suomessa parikymmentä ja Tekirillä nelisenkymmentä työntekijää. Aluksi molemmat jatkavat itsenäisinä yhtiöinä, kunnes yhdistyminen saadaan päätökseen tämän vuoden aikana.

Pedersen kertoo, että sillä on nyt toimintoja parissakymmenessä maassa ja yhteensä 600 asiantuntijaa.

Ostajayhtiön johtaja Morten Rud Pedersen (s.1964) työskenteli aiemmin Tanskan demaripuolueen neuvonantajana, kunnes vuonna 2003 perusti oman, strategista viestintää poliitikoille myyvän konsulttiyhtiönsä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU