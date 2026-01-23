Talous
23.1.2026 07:34
Lobbarialalle yllätysfuusio: viestintätoimisto Tekir myytiin Rud Pedersenille
Tunnetut politiikkalobbauksen ja kriisiviestinnän konsulttitoimistot Tekir ja Rud Pedersen yhdistävät Suomen-toimintonsa. Tanskalais-ruotsalainen Pedersen kertoo ostaneensa Tekirin sen perustajalta Harri Saukkomaalta ja muilta osakkailta.
Toimittaja Saukkomaa (s. 1957) perusti Tekirin alun perin sivubisnekseksi kirjahankkeitaan varten 2000-luvun alussa. Yhtiö toimi muun muassa siivousalalla, kunnes keskittyi viestintäkonsultointiin vuodesta 2008 alkaen.
Tekir on tullut viime vuosikymmenen aikana tunnetuksi monista politiikan ja talouselämän kriisien selvittelyistä. Yhtiö on myynyt viestintäpalveluitaan niin hävittäjäkauppias Lockheed Martinille, Talvivaaran kaivoshankkeelle kuin julkisuusvaikeuksiin ajautuneille ministereillekin.
Yhtiöllä on ollut hyvät suhteet varsinkin keskustapoliitikkoihin, ja Saukkomaa oli 1970-luvulla hetken aikaa puolueen nuorisoliiton jäsen. Tekir on kuitenkin kertonut julkisuudessa, ettei se ole vuoden 2015 jälkeen tukenut mitään suomalaista puoluetta.
TOIMISTOT kehuvat tiedotteessa muodostavansa nyt ”Suomen johtavan yhteiskunnallisen vaikuttamisen” konsulttitalon. Pedersenillä on Suomessa parikymmentä ja Tekirillä nelisenkymmentä työntekijää. Aluksi molemmat jatkavat itsenäisinä yhtiöinä, kunnes yhdistyminen saadaan päätökseen tämän vuoden aikana.
Pedersen kertoo, että sillä on nyt toimintoja parissakymmenessä maassa ja yhteensä 600 asiantuntijaa.
Ostajayhtiön johtaja Morten Rud Pedersen (s.1964) työskenteli aiemmin Tanskan demaripuolueen neuvonantajana, kunnes vuonna 2003 perusti oman, strategista viestintää poliitikoille myyvän konsulttiyhtiönsä.
