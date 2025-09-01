Lobbaustilastot julki: Näihin ministereihin haluttiin eniten vaikuttaa

Työministeri Matias Marttinen (kok) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ovat olleet lobbareiden suosituimmat kohteet hallituksessa. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) avoimuusrekisteriin tallennetuista tiedoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lobbauskohteet eduskunnassa ja ministeriöissä on ilmoitettu 1. tammikuuta ja 31. elokuuta välillä. Niistä nimellä mainittiin useimmin Marttinen ja Multala, kolmanneksi pääsi opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp).

Sekä Marttinen että Multala on mainittu lobbauskohteina yli 500 kertaa. Opetusministeri Adlercreutz on mainittu hieman yli 300 kertaa. Lobbaus on tapahtunut tammi-kesäkuussa, eivätkä ilmoittajat tietenkään kerro tarkasti mihin kaikkiin asioihin vaikuttaminen on liittynyt.

Viime vuonna Multala ei vielä esiintynyt lobbauslistojen kärjessä. Tähän on osaltaan voinut vaikuttaa se, että Multala on aloittanut nykyisessä roolissaan ympäristö- ja ilmastoministerinä vasta 24. tammikuuta. Tätä ennen hän toimi tiede- ja kulttuuriministerinä.

Tuolloin ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Kai Mykkänen (kok.) oli listalla kolmantena. Hänet oli mainittu lobbauskohteena vuoden 2024 avoimuusrekisterin tiedoissa noin 350 kertaa.

Työministeri Marttinen oli myös viime vuonna lobbauslistan ykkösenä. VTV:n mukaan eniten lobattu ministeriö on työ- ja elinkeinoministeriö ja vähiten sisäministeriö.

VIIME VIIKOLLA Iltalehti kertoi Multalan mainostaneen julkisella videolla Jyväskylän MM-rallin vip-palveluita saatuaan lippupaketin ilmaiseksi.

Multala sai lähes 700 euron arvoiset ralliliput lahjana Jyväskylän kaupungilta ja rallin järjestäjältä AKK Sports Oy:ltä. Lipuilla pääsi muun muassa rallin kutsuvierasalueille.

Video julkaistiin elokuun alussa, ja se oli julkisesti esillä lähes kuukauden, kunnes Multala pyysi poistamaan sen keskiviikkona Iltalehden yhteydenoton jälkeen.

Multala sanoi Iltalehdelle, että video oli väärinkäsitys. Hänen mukaansa hän oli antanut videolla kommentit ”yleisesti” rallin ja sen yleisöpalveluiden järjestämisestä. Hän kertoi pyytäneensä videon poistamista nähtyään sen lopullisessa muodossaan.

Avoimuusrekisterissä organisaatiot ilmoittavat tekemästään vaikuttamistoiminnasta eli lobbauksesta.

Ilmoitusvelvollisia ovat organisaatiot, jotka ovat itse lobanneet tai neuvoneet vaikuttamistoiminnan harjoittamisessa. Vaikuttamistoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa eduskuntaan tai ministeriöihin, jolla pyritään vaikuttamaan asian valmisteluun tai päätöksentekoon tietyn edun tai tavoitteen edistämiseksi, VTV kertoo.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo