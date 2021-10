Lohi MTV:lle: koronapassi tulee käyttöön jo perjantaina

Koronapassi on käytössä jo perjantaina, arvioi eduskunnassa passin valmistelua vetävä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) MTV:n uutisille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lohen mukaan passin lopullinen muoto ratkaistaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa huomenna tiistaina.

Tämän jälkeen koronapassi vaatii vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän sekä presidentin vahvistuksen.

Lohi kertoi jo viime torstaina Demokraatille, että eduskunta saattaa hyväksyä koronapassin käyttöönoton edellyttämän tartuntatautilain muutoksen jo perjantaina 15. lokakuuta.

Eduskunnan täysistunto äänestää tartuntatautilain muutoksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

– Meillä on tavoite, että saisimme mietinnön valmiiksi tiistaina. Se tarkoittaa sitä, että menee tosi tiukalle mutta on mahdollista, että ensi viikon perjantaina eduskunta hyväksyy tämän lainsäädännön. Sen jälkeen laki vahvistetaan. Silloin meillä on lainsäädännön pohja sille, että jos tarvitaan rajoitustoimia, myös koronapassi voidaan ottaa käyttöön, Lohi totesi Demokraatin haastattelussa.

Hän muistutti haastattelussa, että koronapassi ei poista laista rajoitusten välttämättömyysehtoa.

– Ei riitä, että rajoitukset ovat tarpeellisia. Niiden pitää olla välttämättömiä ihmisten terveyden ja hengen suojelemiseksi. Tätä arviointia ei voi ohittaa sillä, että meillä on laki koronapassista.

Uutista päivitetty Demokraatin haastattelulla