20.5.2026 12:01 ・ Päivitetty: 20.5.2026 12:24

”Lomasuunnitelmat syrjään” – Kokoomuksesta tiukat terveiset sisäministeriöön

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Jukka Kopra (kok.).

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra patistelee sisäministeriön virkakuntaa ottamaan droonihälytyksiin kaavaillun cell broadcast -järjestelmän nopean käyttöönoton tosissaan.

Simo Alastalo

Demokraatti

Kopran mukaan paljon on jo tehty mutta ei tarpeeksi.

– Vielä enemmän pitää tehdä. Nyt on sellainen tilanne, tämä on henkilökohtainen mielipide, että erityisesti virkamiestasolla pitää nyt ehkä panna lomasuunnitelmat syrjään ja katsoa, että tämä homma hoidetaan nopeasti kuntoon ja maaliin, koska nyt kansakunta tätä tarvitsee, Kopra toteaa Demokraatille.

Hanke ottaa Kopran mukaan normaalilla virkamiesvauhdilla liian kauan. Sisäministeriöstä on kommentoitu, että järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden lopulla tai ensi vuonna. Aikataulua on pidetty liian hitaana myös puolustusvaliokunnan johdossa.

– Tähän pitäisi nyt dedikoida se porukka, joka tämän hoitaa kuntoon ja sillä ajatuksella lainaismerkeissä, että ei levätä ennen kuin homma on valmis.

KOPRA ottaa esimerkiksi Teamsin käyttöönoton korona-aikana.

– Eduskunnassa se saatiin ellei päivissä niin muutamassa viikossa, kun ensin arvioitiin, että tällaisen järjestelmän käyttöönotto vie kuukausia. Tahto vie läpi harmaan kiven tässäkin asiassa ja nopeasti, kun se tahto pannaan toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi.

Kopra ei arvostele sisäministeri Mari Rantasta (ps.), joka sanoi keskiviikkona jo hoputtaneensa järjestelmän käyttöönottoa.

– Sisäministeri Rantanen on toiminut aivan erittäin hyvin tässä asiassa. Hän on vienyt tätä eteenpäin. Haaste on tällä hetkellä toimeenpanevalla puolella. Luotan siihen, että toimeenpanokyky on hyvä.

Poliittisessa ohjauksessahan se toimii?

– Kyllä. En epäile hetkeäkään, etteikö tällaisia toimeksiantoja olisi jo annettu.

Tarkoittaako se sitä, että se (cell broadcast) voitaisiin saada ennen vuoden loppua käyttöön?

– Sitä en osaa arvioida. Tällaisen järjestelmän käyttöönotto on tietenkin aina iso hanke mutta entisenä it-alan yrittäjänä uskon, että tämä on muutamassa kuukaudessa tehtävissä, jos pannaan oikealla tavalla hihat heilumaan.

