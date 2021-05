Lotossa kaksi täysosumaa – näihin kuntiin osuivat 1,2 miljoonaa euron potit

Lotossa löytyi kierroksella 18/2021 kaksi täysosumaa. Molemmat voittavat noin 1,2 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lauantain arvonnan oikeat numerot ovat 9, 10, 12, 14, 17, 23 ja 26. Lisänumeroksi arvottiin 25 ja plusnumeroksi 29.

Onnekkaat voittajat olivat pelanneet 1,2 miljoonan euron rivinsä netissä. Heistä toinen on kotoisin Oulusta ja toinen Nilsiästä.

Lotto-onni potkaisi Nilsiän suuntaan myös noin kuukausi sitten. Silloin viiden osuuden porukka kuittasi yhteensä 15,7 miljoonaa euroa.

6+1-tuloksilla voittaa 45 837 euroa. Rahat menevät Helsingin Kampin Metron R-kioskin asiakkaalle, Forssan Citymarketin asiakkaalle sekä kirkkonummelaiselle ja nastolalaiselle nettipelaajalle.

Ensi viikolla Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 9 9 0 3 2 5 9. Kuusi oikein -tuloksia löytyi neljä. Nokialainen ja lappeenrantalainen nettipelaaja sekä Nokian Teboilin asiakas olivat tuplanneet rivinsä onnistuneesti, joten he voittavat 40 000 euroa kukin. Nummelan Prisman asiakkaan voitto-osuus on 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea kaupunki on Nizza ja oikea numero 94. Tonneja lähti jakoon 20 kappaletta.