Loviisan Sanomat: Hollantilainen rahtilaiva määrättiin koronakaranteeniin Loviisan satamassa

Hollantilainen rahtilaiva Lady Nola on määrätty koronakaranteeniin Loviisan satamassa, kertoo Loviisan Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Laivassa on todettu neljä koronavirustartuntaa. Sairastuneet ja altistuneet on lehden mukaan eristetty. Aluksella on kuuden hengen miehistö.

Lisäksi yksi ulkopuolinen on altistunut, ja hänet on myös määrätty karanteeniin, kertoo Loviisan terveyskeskuksen johtava lääkäri Marika Ylärakkola lehdelle.

Rahtialus lähti Porin Mäntyluodosta 29. maaliskuuta ja saapui Loviisan Valkoon 1. huhtikuuta. Ennen Mäntyluotoa laiva oli käynyt Kielin satamassa Saksassa.