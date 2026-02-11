Talous
11.2.2026 05:59 ・ Päivitetty: 11.2.2026 05:59
Lufthansan pilotit lakkoon – reittejä jää lentämättä
Saksan ilmailualan työmarkkinajärjestö Vereinigung Cockpit on määrännyt lentoyhtiö Lufthansan pilotit lakkoon torstaina.
Työtaistelutoimi liittyy kiistaan lentäjien eläke-eduista. Ammattiliiton mukaan lakko vaikuttaa kaikkiin Lufthansan lentoihin, jotka lähtevät saksalaisilta lentoasemilta alkaen puoliltaöin torstain vastaisena yönä. Lakko jatkuu vuorokauden ajan.
Liiton puheenjohtaja Andreas Pinheiro sanoo, että liitto olisi mielellään välttänyt eskalaation työtaisteluun asti. Pinheiron mukaan liitto antoi Lufthansalle useita kuukausia aikaa ratkaisun löytämiseen senkin jälkeen, kun liiton jäsenet olivat äänestäneet lakosta syyskuusta.
Lufthansa on maailman suurimpia lentoyhtiöitä. Se ilmoitti syyskuussa irtisanomisista, joissa vähennettiin 4 000 työpaikkaa.
Kommentit
