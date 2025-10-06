Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.10.2025 07:19 ・ Päivitetty: 6.10.2025 07:19

Luke: Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä pysyy heikkona

LEHTIKUVA / RONI LEHTI
Metsä Groupin saha Raumalla.

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä pysyy heikkona tänä ja ensi vuonna. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Kysyntään vaikuttavat Yhdysvaltojen asettamat tullit, euron vahvistuminen ja kuluttajien heikko luottamus.

Metsäteollisuustuotteista on lisäksi ylitarjontaa, mikä vaikuttaa hintoihin. Metsäteollisuuden tulokset jäävät tänä vuonna poikkeuksellisen heikoiksi.

Talouden epävarmuus on kuluvan vuoden aikana kasvanut. Rakentamisen ennusteita on Euroopassa laskettu. Tänä vuonna rakentamisen ei ennusteta kasvavan Länsi-Euroopassa käytännössä lainkaan. Kasvun odotetaan käynnistyvän hitaasti ensi vuonna.

Vaikutukset näkyvät kotimaan tuotannossa, viennissä, hakkuumäärissä ja puukaupassa, suhdannekatsauksessa todetaan.

RAKENTAMISEN vaisuus heijastuu Suomessa nyt sahatavaran tuotantoon ja vientiin. Alkuvuoden hyvän vedon seurauksena sahatavaran tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä vuonna ja myös vientihinta nousee. Ensi vuoden osalta markkinanäkymät sen sijaan ovat sumuiset.

Rakentamisen vaisuus näkyy myös havuvanerin kysynnässä ja hintatasossa.

Kartongista on ylitarjontaa, ja sen kysyntä pysyy heikkona. Tuontitullit heikentävät eurooppalaisten tuotteiden kilpailukykyä Yhdysvalloissa ja vaikuttavat Suomen kartonkivientiin. Tullit muuttavat kauppavirtoja myös maailmanlaajuisesti, sillä erityisesti Aasiasta suuntautuu tullien seurauksena aiempaa enemmän kartongin tuontia Eurooppaan.

Paperin tuotanto Suomessa supistuu trendinomaisesti heikkenevän kysynnän vuoksi. Markkinatilanne on edelleen kiristymässä, kun Aasiasta ja Etelä-Amerikasta ohjautunee tulevaisuudessa aiempaa enemmän paperia Eurooppaan.

Vaisu kysyntä viennissä heijastuu myös suomalaisen sellun kysyntään ja vientiin.

TEOLLISUUSPUUN hakkuut kasvavat hieman tänä vuonna. Ne pysyvät ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla.

Alkuvuoden kantohintojen voimakkaan nousun jälkeen hinnat ovat kääntyneet kesän jälkeen laskuun. Ensi vuonna kantohinnat jatkavat laskuaan, kerrotaan suhdannekatsauksessa.

Metsäsektorilla työllisten määrä hieman vähenee.

