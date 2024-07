Lulu Ranne keskellä outoa kuviota – STT sai haltuunsa arviointipaperin

Liikenneministeri Lulu Ranne (ps.) näyttää perustaneen julkiset ulostulonsa Länsiradan taloudellisesta kannattamattomuudesta EU-rahoituksen arviointipaperin kohtaan, jossa on pyritty arvioimaan ensisijaisesti aivan toista asiaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia selviää STT:n haltuunsa saamasta arviointipaperista ja Verkkojen Eurooppa -rahoitusta koskevasta hakukuulutuksesta.

Ranne kommentoi aiemmin muun muassa Iltalehdelle, että Länsirata-hanketta tulisi arvioida vielä uusiksi, koska se ei olisi taloudellisesti kannattava edes EU-rahoituksen jälkeen. Tätä Ranne piti tärkeimpänä osana arviota.

STT:n hankkimien materiaalien perusteella Ranne on tehnyt noston kohdasta, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole arvioida hankkeen taloudellista kannattavuutta. Sen sijaan tuossa kohdassa pyrittiin kuvaamaan sitä, kuinka hyvin EU-rahoitus kiihdyttäisi muuta mahdollista rahoitusta Länsiradalle.

- EU:n rahoituksen kiihdyttävä vaikutus on erittäin hyvä, kohdassa kerrotaan.

Länsirata sai tässä kohdassa neljä pistettä viiden pisteen maksimista.

Ranteen maininta taloudellisesta kannattamattomuudesta löytyy kyseisestä kohdasta, mutta kohdan ideana on ollut arvioida EU-rahoituksen merkitystä hankkeelle. Ongelmallisinta olisi siis ollut, jos hanke olisi nähty kannattavaksi ilman EU-rahoitusta tai EU-rahan ei olisi nähty kiihdyttävän muuta rahoitusta.

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys. Hankkeesta on puhuttu myös Turun tunnin juna -hankkeena.

LÄNSIRADAN rahoituspäätöstä käsittelevässä lomakkeessa on arvioitu viittä eri kohtaa, joista kustakin on voinut saada enintään viisi pistettä. Yksi noista kohdista on vaikuttavuus, jota Ranne ei ole hyödyntänyt aiemmissa ulostuloissaan.

Tuossa kohdassa on arvioitu muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja ilmastovaikutuksia kustannus-hyötyanalyysillä. Tästä kohdasta rata sai puolta pistettä vaille täydet pisteet, ja sen vaikutus katsottiin erittäin hyväksi.

- Kustannus-hyötyanalyysin mukaan kaikki taloudelliset indikaattorit viittaavat siihen, että hanke on taloudellisesti elinkelpoinen ja että sillä on myönteisiä sosiaalis-taloudellisia nettovaikutuksia yhteiskunnalle, mutta pääasiassa täysin toteutetun laajemman liitännäishankkeen yhteydessä, paperissa lukee.

Tärkein taloudellinen hyöty on ajansäästö, joskin se voi paperin mukaan olla myös yliarvioitu.

Vaikuttavuuden lisäksi myös hankkeen kiireellisyys ja laatu jäivät vain puolen pisteen päähän maksimipisteistä.

Myös Iltalehti on saanut haltuunsa arviointilomakkeen ja uutisoi asiasta aiemmin maanantaina. Ministeri Ranne kertoi avustajansa välityksellä STT:lle, että ei anna haastattelua kesälomiltaan.

KIPUKOHDAKSI Länsiradan EU-rahoitukselle näyttää muodostuneen hankkeen vaiheen kypsyys. Vireillä on esimerkiksi erilaisia vesi- ja ympäristölupa-asioita, ja juuri erilaisten lupaprosessien tämän hetken vaihetta pidetään paperissa mahdollisena riskinä.

Paperin mukaan välittömiä riskejä ei ole. Riippuvaisuus lupa- ja hankintaprosessien valmistumisesta sekä vireillä olevien lupa- ja sopimusasioiden määrä muodostavat riskitekijän hankkeen oikea-aikaiselle käynnistämiselle ja toteuttamiselle, paperissa arvioidaan.

Kaikkiaan Länsirata jäi puolentoista pisteen päähän EU-rahoituksen haamurajasta, joka oli haussa 22 pistettä 25:stä. Jos hankkeen kypsyys olisi saanut kolmen muun kohdan tavoin 4,5 pistettä, pistemäärä olisi täyttynyt.

Sen sijaan edes täydet viisi pistettä ministeri Ranteen esille nostamasta arviointikohdasta eivät olisi vieneet rahoitusta yli haamurajan. Tuolloin hanke olisi yhä jäänyt puolen pisteen päähän vaaditusta rajasta.

Suurin osa Verkkojen Eurooppa -haussa tuetuista ydinverkon radoista on valtioiden rajat ylittäviä hankkeita, joihin Länsirata ei lukeudu.