Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.1.2026 14:37 ・ Päivitetty: 27.1.2026 14:37

Lulu Ranne sai uuden erityisavustajan varatuomarista

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Varatuomari Markus Liesegang aloitti tiistaina liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) erityisavustajana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Koulutukseltaan Liesegang on oikeustieteen maisteri.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Liesegang on aiemmin työskennellyt oikeusministeriössä oikeusministeri Leena Meren (ps.) erityisavustajana, Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina sekä helsinkiläisessä lakitoimistossa oikeudenkäyntiavustajana.

Liesegang valittiin Meren erityisavustajaksi syyskuussa 2024. Liesegang kertoo LinkedIn-profiilissaan toimineensa roolissa viime vuoden syyskuuhun asti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.1.2026
Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU