Politiikka
27.1.2026 14:37 ・ Päivitetty: 27.1.2026 14:37
Lulu Ranne sai uuden erityisavustajan varatuomarista
Varatuomari Markus Liesegang aloitti tiistaina liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) erityisavustajana.
Koulutukseltaan Liesegang on oikeustieteen maisteri.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Liesegang on aiemmin työskennellyt oikeusministeriössä oikeusministeri Leena Meren (ps.) erityisavustajana, Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina sekä helsinkiläisessä lakitoimistossa oikeudenkäyntiavustajana.
Liesegang valittiin Meren erityisavustajaksi syyskuussa 2024. Liesegang kertoo LinkedIn-profiilissaan toimineensa roolissa viime vuoden syyskuuhun asti.
