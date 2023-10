Lulu Ranne Yangosta: ”Tämä on se reitti, mitä kautta me voimme siihen puuttua”

Tietosuojavaltuutettu kertoi hiljattain poistaneensa väliaikaisen kiellon, joka koskee Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtämistä Venäjälle. Johannes Ijäs Demokraatti

Ilmoitus sai ainakin Taksiliiton huolestumaan. Taksiliitto kritisoi, että Yangon tietojen siirto saa viranomaiselta lapsenuskoisen hyväksynnän tilanteessa, jossa maamme omilla viranomaisilla ei ole riittäviä valtuuksia valvoa Suomessa taksimatkasta kerättäviä tietoja. Liitto hämmästeli myös viranomaisten uskoa Venäjän lainsäädännön toimivuuteen ja avoimuuteen.

Kun tietosuojavaltuutettu kielsi henkilötietojen siirron väliaikaisesti elokuun alussa Venäjän uuden taksilainsäädännön voimaantulon vuoksi valtuutetun silloisen tiedon mukaan lainmuutos olisi laajentanut merkittävästi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n oikeutta saada taksitoiminnassa käsiteltäviä tietoja ja sitä olisi sovellettu myös Suomessa. Saatujen selvitysten perusteella Venäjän uutta taksilainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta taksien välitystoimintaan Suomessa.

Asian tutkinta ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan kuitenkaan päättynyt. Yangon tietojen siirron lainmukaisuuden arviointi ja lopullinen päätös tehdään EU-maiden niin kutsutussa rajat ylittävässä menettelyssä.

YANGO-TAKSISOVELLUSPALVELU on puhuttanut myös politiikassa. Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on vaatinut hallitukselta nopeita toimenpiteitä venäläisomisteinen Yango-taksisovelluspalvelun poistamiseksi suomalaisilta taksimarkkinoilta.

Ovaska teki asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, johon liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne vastasi.

”Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan Ridetech International B.V.:n taksivälityspalvelun (Yango-sovellus) tietoliikenne ei muodosta varsinaista tietoturvauhkaa suomalaisille viestintäverkoille ja -palveluille, jonka vuoksi sen toimintaan ei ole mahdollista puuttua Traficomin valvoman, tietoliikenteen välittämistä koskevan säädännön puitteissa. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi sovelluskaupat voivat halutessaan omatoimisesti rajoittaa sovelluksien saatavuutta”, Ranteen vastauksessa todettiin.

Ovaskaa vastaus ei vakuuttanut.

-Vallitsevassa turvallisuustilanteessa on käsittämätöntä, että tärkeä tietosuojaan liittyvä uhka on hautautumassa syvälle viranomaisbyrokratian rattaisiin eikä hallitus tee mitään, Ovaska kommentoi.

DEMOKRAATTI kysyi tänään eduskunnassa Ranteen (ps.) kantaa nykytilanteeseen.

Ranne viittaa käynnissä olevan taksilain uudistukseen. Hänen mukaansa siinä pohditaan puuttumista siihen, miten yksittäinen kuljettajana toimiva yrittäjä voisi valita, mitä taksipalvelua käyttää.

– Tähän puuttuminen edellyttää siis taksilain uudistamista. Taksilain uudistaminen on meillä joka tapauksessa pöydällä ja tämä on se reitti, mitä kautta me voimme siihen puuttua.

Ranne selvittää, että käytännössä pohditaan puuttumista siihen, minkä välityspalvelun taksiyrittäjä voisi valita. Tämä olisi Ranteen mukaan ainut keino, jolla liikenne- ja viestintäministeriö voisi tilanteeseen tarttua.

Arvioitavaksi tulisi ministerin mukaan tällöin esimerkiksi se, voisiko Yangon valintaan puuttua esimerkiksi turvallisuuteen vedoten.

Ranne muistuttaa, että asiasta ei ole päätetty tai linjattu, ja yritystoiminnan rajoittaminen on hyvin hankalaa.