Lunta on tavallista enemmän – sää jatkuu kylmänä

Lumitilanne näyttää maan etelä- ja keskiosissa tavanomaista suuremmalta, jos katsotaan tilannetta 30 vuoden aikavälillä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Lunta on 15-20 senttiä tavanomaista enemmän, paikoin 30 senttiä enemmän kuin normaalisti, Korpela kertoo.

Yksi esimerkki on Uudeltamaalta Lohjan Porlan havaintoasemalta, jossa on nyt yli 30 senttiä enemmän lunta kuin normaalisti.

- Siellä on nyt 51 senttiä ja vuosien 1991-2020 välillä keskiarvo siellä on 18 senttiä. Siinä on 33 senttiä enemmän lunta kuin tavanomaisesti, Korpela selvittää.

Korpelan mukaan kyse ei ole kuitenkaan poikkeuksellisesta tilanteesta, sillä siihen tarvittaisiin vielä isompia arvoja.

Lapissa jopa harvinaisen pieniä lumimääriä

Toisenlainen tilanne on puolestaan Lapissa, jossa lunta on tavanomaista pienempiä, jopa harvinaisen pieniä lumimääriä.

- Lapissa oli pitkä lauha jakso, mutta nyt on kylmä sää. Savukosken kirkonkylän havaintoasemalla on 24 senttiä tavanomaista vähemmän lunta ja Sodankylässä Lokan havaintoasemalla 27 tavanomaista vähemmän.

Korpela huomauttaa kuitenkin, ettei maan etelä- ja keskiosan lumitilanne ole ”kauheasti tavanomaisesta poikkeava”, vaikka onkin ehkä kallellaan tavanomaista suurempaan.

- Harvinaisen suuri lumitilanne on maan etelä- ja keskiosassa vain yhdellä havaintoasemalla, Joensuun Pyhäselässä, jossa keskiarvo on 48 senttiä ja nyt siellä on lunta 74 senttiä.

Sää jatkuu kylmänä lähiajat

Kevään lämpö ei lähiaikoina helli Suomea, sillä Korpelan mukaan kuukaudenkin päähän ulottuvat ennusteet näyttävät tavanomaista kylmemmiltä.

- Toki pitkät ennusteet ovat sellaisia, että ne voivat muuttua aika nopeastikin. Tämän hetken konsensus on, että sää jatkuu kylmänä. Kun ajatellaan lähiviikkoa tai kahta, seuraavat 10 vuorokautta voi mennä kylmemmässä säässä.

Korpela arvioi, että tavanomaista kylmempi sää yhdistettynä tavanomaista suurempaan lumipeitteeseen alkaa myöhästyttää kevättä.

Keväisin monin paikoin Suomea kiusaavat tulvat, kun sulamisvedet nousevat esimerkiksi pelloille ja teille. Pitkän korkeapainejakson aikana Suomessa oli jopa 10 asteen lämpötiloja, mutta säätyyppi oli sellainen, että lämpötila laski yöllä pakkaselle.

Tulvakeskus on tiistaina päivittänyt verkkosivuilleen tuoreen tulvatilanteen ja sen mukaan Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä paikoin Pohjanmaalla rannikkoseudun pienissä joissa vesi nousi viikonloppuna kevään ensimmäisiin tulvahuippuihin. Vedenpinnat laskevat kuitenkin lähipäivinä lämpötilan pysyessä pakkasella.