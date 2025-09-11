Luonnonsuojeluliitto: ”Hallitus löi hanskat tiskiin Suomen ilmastopolitiikassa”

Luonnonsuojeluliiton mielestä on huolestuttavaa, että Petteri Orpon (kok.) hallitus ei enää edes yritä esittää ottavansa ilmastokriisin torjunnan tosissaan, vaan vyöryttää jo kautensa puolivälissä vastuun välttämättömistä ilmastotoimista seuraavan hallituksen harteille. Demokraatti Demokraatti

– Luonnonsuojeluliitto on pettynyt siihen, että hallitus ei edes suunnitelman tasolla aio tehdä riittävää ilmastopolitiikkaa, käytännöstä puhumattakaan, tiedotteessa sanotaan.

Liiton mukaan kesällä lausunnoilla olleiden keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (Kaisu) ja maankäyttösektorin toimilla täydennetyn energia -ja ilmastostrategian luonnokset osoittavat, että Suomen hiilineutraaliustavoitteen karkaaminen ei huoleta hallitusta.

Hallituksella olisi kuitenkin yhä mahdollisuus lisätä strategioihin vaikuttavia ilmastotoimia.

TIEDOTTEESSA sanotaan, että nykyiset hallituksen linjaukset eivät sisällä riittävän vaikuttavia toimia hiilinielujen pelastamiseksi, metsien hakkuiden kohtuullistamiseksi tai riittävien päästövähennysten toteuttamiseksi.

Jotta Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä, näiden toimien tekeminen jää seuraavan hallituksen harteille.

– Hallitus toistelee, ettei valtionvelkaa saa jättää tulevien sukupolvien maksettavaksi, mutta ilmastotoimet ja ilmaston kuumenemisen seuraukset se on kuitenkin sysäämässä jo kautensa puolivälissä seuraavalle hallitukselle ja tuleville sukupolville. Tämä on vastuutonta ja osoittaa tahdon puutetta, kun ratkaisut ovat olemassa, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen tiedotteessa. Lisää aiheesta Vihreät: Näillä tempuilla Suomen hiilineutraalius onnistuisi 2035

SUOMEN ilmastopolitiikan suuria haasteita ovat esimerkiksi hiilinielujen romahtaminen ylisuurten hakkuiden takia sekä liikenteen ja maatalouden päästöt, jotka eivät vähene.

Ratkaisut näihin ongelmiin ovat Luonnonsuojeluliiton mukaan olemassa, mutta hallitus on linjannut, että metsätalouden ilmastotoimien ensisijaisena tavoitteena on turvata metsien hakkuumäärät, eikä vahvistaa hiilinieluja.

– Myös liikenteen päästövähennystoimissa on otettu takapakkia, ja tätä alhoa hallitus aikoo syventää entisestään valmistelemalla parhaillaan polttoaineverotuksen keventämistä. Maataloudessa päästövähennyksiin voitaisiin panna vauhtia esimerkiksi satsaamalla kosteikkoviljelyyn, mutta hallitus leikkasi kautensa aluksi tältä rahoituksen, tiedotteessa sanotaan.

– On täysin kestämätöntä, että uusien maankäyttösektorin ilmastotoimien ensisijainen tavoite on metsätalouden hakkuumahdollisuuksien turvaaminen. Metsätaloutta on myös tulevaisuudessa, mutta Luonnonsuojeluliitto esittää, että hakkuita kohtuullistettaisiin noin 55-60 miljoonaan kuutioon vuodessa, kun tällä hetkellä metsiä hakataan yli 70 miljoonaa kuutiota”, sanoo ilmastoasiantuntija Nelli Immonen.

LIITON mukaan metsien hakkuutavoitteet on sovitettava yhteen ilmastotavoitteiden kanssa. Nielujen korjaaminen ja hakkuumäärien maltillistaminen vaativat välittömiä toimia, joita Luonnonsuojeluliitto on esittänyt aina maankäytön muutosmaksusta metsälain päivittämiseen ja hiilen sidonnan tukemiseen. Lisäksi puun polton verokannustinta pitäisi karsia.

– Ilman johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ilmastotoimista tulee jatkuvasti epäoikeudenmukaisempia ja kalliimpia. Näyttää siltä, että hallitus jättää seuraavalle kaudelle kaikki vaikuttavat päätökset, jotka olisi tehtävä nyt. Tämä on täyttä vastuunpakoilua, Nelli Immonen kommentoi.

Suomi on sitoutunut ilmastotavoitteisiin kansainvälisesti ja kansallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen on Luonnonsuojeluliiton mukaan edelleen mahdollista, mutta se vaatii määrätietoisia tekoja, ja myös Suomen talouden kannalta ilmastotoimien tekeminen on kannattavaa.