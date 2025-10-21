Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 04:42 ・ Päivitetty: 21.10.2025 04:42

Lupa irtosi: kansalliskaartin joukkoja voi lähettää Portlandiin

Yhdysvalloissa oikeus on antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan lähettää kansalliskaartin joukkoja Portlandin kaupunkiin Oregonin osavaltiossa.

Valitustuomioistuin kumosi maanantaina piirioikeuden tuomarin päätöksen, joka esti tilapäisesti kansalliskaartin lähettämisen Portlandiin.

New York Timesin mukaan Oregonin osavaltio ja Portlandin kaupunki pyytävät valitustuomioistuinta ottamaan asian laajemman tuomareista koostuvan lautakunnan käsittelyyn.

Trumpin hallinto on pyrkinyt lähettämään kansalliskaartin joukkoja moniin demokraattijohtoisiin kaupunkeihin. Lähettämistä on pääasiassa perusteltu väitteillä, että väkivaltaiset vasemmistoryhmät estävät ICE-viraston maahanmuuttopoliisien toimintaa.

