Luterilaiset piispat: Pappien pitäisi saada vihkiä samaa sukupuolta olevat parit ilman rangaistusta

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous suosittelee, ettei samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä tai siunaamisesta koidu papille seuraamuksia.

Piispainkokous kertoo kantansa tänään antamassaan pastoriaalisessa ohjeessa.

Kirkolliskokous torppasi toukokuussa piispankokouksen esityksen rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Samalla kirkolliskokouksen lakivaliokunta totesi, että piispainkokouksella on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan mahdollista antaa asiassa pastoraalisia ohjeita.

PIISPAINKOKOUS toteaa uudessa ohjeessaan, että avioliittolainsäädännön ja kirkon vakiintuneen opetuksen ja käytänteiden välillä vallitsee jännite.

– Kirkossa on toimitettu samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia voimassa olevan avioliittolainsäädännön nojalla ilman, että kirkolliskokous olisi tehnyt muutoksia kirkolliseen lainsäädäntöön. Avioliittolain perusteella nämä vihkimiset ovat päteviä, piispat sanovat.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on todennut syyskuussa 2020, että kirkolla on oikeus määritellä itsenäisesti oma ymmärryksensä avioliitosta. KHO:n päätöksen perusteella tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka vihkivät avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

PIISPAT suosittelivat jo vuonna 2020, että seuraamusten määräämisessä papeille on syytä harkita pidättyväisyyttä. Tänään antamassaan ohjeessa piispat jatkavat samalla linjalla.

– Piispainkokous suosittaa edelleen tuomiokapituleille, ettei samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä tai siunaamisesta koidu papille seuraamuksia, ohjeessa todetaan.